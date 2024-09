"Hotel Paradise"to bez wątpienia jedno z najpopularniejszych reality show, emitowanych na antenie TVN. Uczestnicy zostają zamknięci w luksusowej willi z dala od domu, gdzieś w egzotycznym kraju. Tym razem jest to Wietnam. Przez lata emisji program zgromadził wokół siebie mnóstwo fanów, którzy nieustannie śledzą poczynania nowych bohaterów i bezgranicznie wciągają się w ich losy. Najnowszy sezon przyniósł również kilka zmian w zasadach, przede wszystkim pojawiły się pojedynki. Format nieustannie prowadzi Klaudia El Dursi, to właśnie ona czuwa nad uczestnikami, a także dodaje toku wydarzeń. Choć premierowy odcinek dziewiątego sezonu wystartował dopiero 26 sierpnia, to na rajskiej wyspie już zrobiło się gorącą. W jednym z ostatnich odcinków w willi pojawiała się nowa uczestniczka Ania.

Zobacz wideo Byliśmy w kawiarni zwycięzcy "Hotelu Paradise". To jedyne miejsce, w którym watę cukrową dostaniecie do wszystkiego.

"Hotel Paradise". Kim jest Ania? Na co dzień nie mieszka w Polsce. To tam prowadzi swoje życie

W jednym z nowych odcinków do "Hotelu Paradise" dołączyła Ania, długowłosa blondynka. 20-letnia kobieta od dziesięciu lat mieszka w Kanadzie. Przypominamy, że nie jest to pierwszy raz, gdy właśnie z tego kraju do randkowego show ściągają bohaterki. W jednej z edycji wystąpiła Caroline, która wraz z Mateuszem wygrała program. Później pojawiła się też Josie. Ona również zwyciężyła. Niestety, jednak związki na odległość mają to do siebie, że zazwyczaj nie dają rady przetrwać próby czasu i chwil rozłąki. Tak samo było i w tych przypadkach. Czy Annie się poszczęści? Zobaczymy już niebawem. Uczestniczka wyznała w programie, że zawodowo zajmuje się księgowością w rodzinnej firmie, a do programu zgłosiła się w poszukiwaniu "polskiego męża". Oprócz życia zawodowego Ania ma wiele pasji. Początkowo trenowała taniec, a później przerzuciła się na jazdę konną. Teraz natomiast jej największe zainteresowanie wzbudzają sporty wodne. Jeśli chodzi o relacje, Ania zdradziła, że trudno jest jej znaleźć odpowiedniego partnera. Co prawda była już w jednym poważnym związku, ale skończył się on fiaskiem. Pozostałe znajomości były jedynie przelotne i niezobowiązujące. Idealny kandydat powinien ją w sobie rozkochać i zdobyć jej serce. Uczestniczka wyjawiała jednak, że nie jest to łatwe zadanie. Dodała, że pociągają ją wysocy bruneci. Ma też jedno specyficzne wymaganie. Chciałaby, aby jej przyszły partner umiał grać na jakimkolwiek instrumencie. Myślicie, że odnajdzie go w programie? O tym przekonamy się już niebawem. Zdjęcia nowej uczestniczki możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Hotel Paradise". Ania wkroczyła do willi i już zdołała nieźle namieszać

Gdy Ania dołączyła do "Hotelu Paradise" wywołała niezłe zamieszanie. Najpierw przybyła do restauracji, w której czekali na nią uczestnicy płci przeciwnej. Ci mieli za zadanie wybrać jej jakiś posiłek, a ona miała zadecydować, który najbardziej przypadł jej do gustu. Gdy wszyscy byli już w hotelu do uczestników dołączyła prowadząca. Wówczas wyszło na jaw, że Ania wybrała danie Andrzeja i teraz to z nim będzie w parze, tym samym spowodowała, że Maja, która wcześniej była z mężczyzną została singielką. Przypominamy, że premierowe odcinki "Hotelu Paradise" można oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN 7 o godz. 20.00.