Za nami pierwszy odcinek nowej edycji "Azji Express". Tym razem w wyścigu biorą udział m.in. Aleksandra Adamska z siostrą, Marta "Mandaryna" Wiśniewska z córką Fabienne, Jessica Mercedes z bratem, Jacek Jelonek z partnerem Olivierem Kubiakiem czy aktor znany z "Na dobre i na złe", czyli Piotr Głowacki z żoną. I to właśnie ona po pierwszym odcinku wyrosła, póki co, na najbardziej kontrowersyjną uczestniczkę show, która wzbudza ogromne emocje, jak swego czasu Renata Kaczoruk. Wszystko przez ciągłe kłótnie z mężem. Internauci nie szczędzą teraz jej krytyki, współczują aktorowi żony, a on... wdaje się z nimi w dyskusje. I broni Agnieszki.

Nowa "Azja Express" pod znakiem kłótni Piotra Głowackiego z żoną

Piotr Głowacki z żoną kłócił się na każdym etapie wyścigu w pierwszym odcinku nowej edycji "Azji Express". Jego ukochanej nie podobało się nawet, że poszedł do toalety, bo bała się, że zaraz dostaną wiadomość o wznowieniu rywalizacji i przez niego wystartują później od innych. A jej bardzo zależy być w show najlepszą. "Co ty robisz?! Nie idź do toalety! Zawsze idzie do toalety w ostatniej sekundzie! Siedzimy godzinę tutaj, a on teraz idzie! Piotr! Nie chcę cię wołać! Już skończyłeś?! Czekamy na SMS-a!" - wzburzyła się. On starał się zachowywać zimną krew i nie wdawał się z nią w potyczki. Ostatecznie udało mu się załatwić swoje potrzeby przed informację o wyścigu.

Piotr Głowacki broni żony po jej krzykach w "Azji Express"