Dla wielu zaskoczeniem było ogłoszenie nowych prowadzących "Dzień dobry TVN". Możliwe, że stacja zareagowała na to, że już niedługo w konkurencyjnej stacji zagości nowa śniadaniówka "halo, tu Polsat". Dziennikarze press.pl poinformowali, że nowymi gospodarzami programu będą Adam Małysz i Piotr Adamczyk. Obaj mają pojawiać się w śniadaniówce przez tydzień. Jak informował "Fakt", kolejnym z ogłoszonych prezenterów ma być dawno niewidziany w stacji Szymon Majewski, który prowadzi rozmowy ze stacją. Łącznie ma pojawić się podobno aż dziesięć gwiazd ze świata kultury i sportu. To jednak nie jest koniec zaskoczeń. Jak udało nam się ustalić, spekuluje się, że do ekipy "Dzień dobry TVN" ma dołączyć doświadczony prezenter, którego doskonale kojarzycie z Telewizji Polskiej.

Tego się chyba nikt nie spodziewał! O nowym prezenterze "DDTVN" wygadała się Paulina Krupińska

Do niedawna śniadaniówkę TVN-u prowadziły cztery duety: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, a także Anna Senkara i Sandra Hajduk. Już wiadomo, że ostatnia z par nie pojawi się już razem na ekranie. Sandra Hajduk zachowała jednak posadę w śniadaniówce. Kto ma jej towarzyszyć? Jak dowiedział się Plotek, to Tomasz Kammel ma być nowym prowadzącym "Dzień dobry TVN". O sprawie wygadała się gospodyni programu, Paulina Krupińska. W rozmowie z Plotkiem wyznała, że mówi się o tym za kulisami, a ta informacja bardzo ją zaskoczyła. Przez dwie dekady Kammel pracował dla Telewizji Polskiej. Dziennikarz do niedawna prowadził jeszcze "Pytanie na śniadanie", a wcześniej przez dziesięć lat był gospodarzem śniadaniówki TVP1 "Kawa czy herbata", więc doświadczenia mu zdecydowanie nie brakuje. Jego zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Krzysztof Zalewski kolejnym prowadzącym "Dzień dobry TVN"!

Krzysztof Zalewski od lat podbija listy przebojów. Karierę zaczynał w drugiej edycji "Idola", którą ostatecznie wygrał. Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzyków w kraju, a ponad 170 tysięcy fanów obserwuje go w social mediach. 39-latek tym razem będzie miał okazje sprawdzić się w zupełnie innej roli. Jak przekazał serwis press.pl, piosenkarz również wcieli się w gospodarza śniadaniówki TVN-u!