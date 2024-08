"M jak miłość" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Produkcja pojawia się na antenie TVP 2 od niemal 24 lat i nieustannie cieszy się wielką popularnością i zainteresowaniem wśród widzów. Nie da się ukryć, że przez lata emisji serial zgromadził wokół siebie rzeszę fanów, którzy zżyli się z bohaterami i z zapartym tchem w piersiach śledzą ich dalsze losy. Nowy sezon "M jak miłość" powróci do emisji już w poniedziałek 2 września. Co tym razem przygotowali scenarzyści? Lepiej trzymajcie się kapci.

"M jak miłość". Co czeka widzów w nowym sezonie? Marcin zaginie, a Barbara będzie odchodzić od zmysłów

Ostatni sezon serialu zakończył się scenami dosłownie mrożącymi krew w żyłach. Przypominamy, że Marcin Chodakowski (Mikołaj Roznerski) został porwany przez Roberta (Kamil Drężek). Ze zwiastunów, jakie zostały opublikowane w sieci, możemy wnioskować, że detektywowi uda się uciec przed przestępcą, ale nie obejdzie się bez komplikacji. Bowiem wskutek przebytego urazu straci on pamięć. Według informacji, jakie podaje portal "Świat Seriali" Marcin po wstrząsających wydarzenia znajdzie schronienie u Martyny (Magdalena Turczeniewicz). Kobieta zaopiekuje się nim, a także udzieli schronienia. Natomiast bliscy będą drżeć o jego życie. Nie jest tajemnicą, że Barbara Mostowiak (Teresa Lipowska) traktuje Marcina, jak wnuka. Seniorka rodu będzie odchodzić od zmysłów i bardzo się martwić, co nie umknie uwadze Marii (Małgorzata Pieńkowska).

"M jak miłość". Barbara będzie źle znosić brak wieści o Marcinie. Zdecyduje się na radykalny krok

Barbara będzie bacznie śledzić nowe informacje, jakie będą wychodzić w sprawie zaginionego Marcina. Brak wiadomości źle jednak na nią wpłynie. Maria będzie próbowała ją pocieszyć, nie rozwieje tym jednak wszelkich wątpliwości. W pewnym momencie Barbara dojdzie do ściany i stwierdzi, że nie ma już żadnych nadziei, a jedynym ratunkiem dla Marcina jest modlitwa. W związku z tym zdecyduje się zamówić mszę w intencji zaginionego detektywa. Jak długo Marcin będzie zaginiony i jak szybko odzyska pamięć? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem w nowych odcinkach. Do tej pory premierowe epizody serialu można było oglądać w poniedziałki i wtorki o godz. 20.55. ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Adriana Kalska ujawniła TAJEMNICĘ produkcji! Niejeden fan może być w szoku.