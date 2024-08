Iga Górecka to świetnie zapowiadająca się aktorka młodego pokolenia. Karierę aktorską rozpoczęła już ładnych kilka lat temu. Początkowo zagrała epizodyczną rolę w "Przyjaciółkach". Później pojawiła się też w filmie "Wkręceni", a także dołączyła do obsady "Na sygnale". Bez wątpienia widzowie najbardziej będą ją kojarzyć jednak z roli w "M jak miłość", gdzie wcielała się w postać mecenaski Karoliny Kubiak, która nieźle namieszała w życiu Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek) i Adama Wernera (Jacek Kopczyński). Teraz aktorka pochwaliła się rewelacyjną nowiną z życia prywatnego. Okazuje się, że właśnie została mamą.

Iga Górecka z "M jak miłość" urodziła! Zamieściła poruszający post

Iga Górecka związana jest z Michałem Hanuszkiewiczem. Na początku sierpnia para została rodzicami, o czym uradowana aktorka poinformowała na Instagramie. Przy okazji zdradziła również płeć dziecka. Zakochani powitali na świecie syna. Chłopiec otrzymał na imię Lew. W opublikowanym wpisie Iga Górecka uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała co nieco na temat porodu. "1 sierpnia w godzinę W byłam pewna, że wszechświat się otwiera. Chłopak ma timing - pomyślałam. To dla nas bardzo symboliczna data. Z pierwszego na drugiego sierpnia doświadczyłam spontanicznego, naturalnego, pomyślnego porodu. Podzielę się tą historią pełniej, uważam, że warto. Mi bardzo pomogły szczere słowa od kobiet, które doświadczyły takiego wielkiego wydarzenia. Spodziewałam się mistycyzmu i piękna. Przywitałam naturalizm, wręcz zwierzęce spotkanie ze sobą, niewyobrażalny ból i siłę. Od tygodnia mogę więcej" - napisała na Instagramie. Zdjęcia aktorki możecie zobaczyć w galerii na górze strony.

Iga Górecka z "M jak miłość" została mamą. Internauci przesyłają gratulacje

W dalszej części postu aktorka podziękowała partnerowi za nieodzowne wsparcie. Kilka słów padło także w stronę szpitala i personelu medycznego. Na sam koniec zwróciła się także do innych kobiet. "Dziękuję ci za obecność i wsparcie, które przeszło moje najśmielsze wyobrażenia. Dziękuję, że dałeś nam syna. A przede wszystkim dziękuję sobie. Urodzić dziecko to jest wyczyn. Chylę przed Wami czoła drogie mamy. Jesteście superbohaterkami!" - stwierdziła. Pod opublikowanym postem pojawiło się mnóstwo reakcji. Internauci niemalże od razu ruszyli z gratulacjami. "Serdeczne gratulacje. Przepiękny słodziak!" - napisała jedna z internautek. "Życzę ci, aby twój Lew był odważny, bo tę cechę niesie jego imię" - dodała kolejna. To są jedynie nieliczne komentarze, w rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej.