Latami werbowano ją do "Tańca z gwiazdami". Teraz wiemy, z kim zatańczy

Podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu stacja przedstawiła tancerzy i gwiazdy nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". Wśród uczestniczek najnowszej odsłony programu znalazła się także Olga Bończyk. Aktorka od lat była namawiana przez produkcję do występu w tanecznym show. Udało nam się dowiedzieć, z kim zatańczy.

Olga Bończyk w "Tańcu z gwiazdami". Wiemy, z kim zatańczy

Olga Bończyk to uwielbiana przez widzów aktorka i wokalistka. Dużą popularność zyskała, wcielając się w rolę Edyty w serialu "Na dobre i na złe". Wystąpiła także w serialu "Pierwsza miłość". Bończyk gra także w spektaklach, m.in. "O co biega", "Abonament na Szczęście" i "Kwartet". Artystka od lat próbuje też swoich sił na rynku muzycznym. Występowała na festiwalu w Opolu, nagrała sześć solowych albumów, a także jeden razem z Alicją Majewską. Teraz spróbuje swoich sił na tanecznym parkiecie. Plotkowi udało się dowiedzieć, że w programie Bończyk zatańczy z Marcinem Zaprawą. Tancerz ogłosił już swój start w programie w mediach społecznościowych. "My name is Zaprawa... Marcin Zaprawa. Z wielką przyjemnością dołączam do składu 15. edycji "Tańca z gwiazdami"" - napisał na Instagramie tancerz.

Przyjaciółka Olgi Bończyk też zatańczy w show Polsatu

Co ciekawe, w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" wystąpi także przyjaciółka Olgi Bończyk, Majka Jeżowska. Już pod koniec czerwca wokalistka wspominała o propozycji, którą dostała po raz kolejny. Tym razem postanowiła jednak zdecydować się i wziąć udział w show. - Mam ochotę. Do trzech razy sztuka! Odmawiałam już kilka razy, a im jestem starsza, tym bardziej myślę, że kiedyś trzeba to zrobić. Po prostu! - powiedziała Majka Jeżowska w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Obok Bończyk i Jeżowskiej w 15. edycji "Tańca z gwiazdami" pojawią się także Natalia Nykiel, Maciej Zakościelny, Rafał Zawierucha, Vanessa Aleksander, Julia Żugaj, Anna-Maria Sieklucka czy Filip Bobek. Zdjęcia gwiazd i tancerzy, którzy wezmą udział w tanecznym show Polsatu, znajdziesz w galerii na górze strony.