Jakiś czas temu zakończyła się dziewiąta edycja programu "Love Island". Głosami widzów format zwyciężyli Zuzia i Jarek, ale ich związek nie przetrwał próby czasu. Rafał i Asia, którzy nie wygrali, wciąż są razem i na bieżąco informują, co u nich słychać. "Wiem na pewno, że będziesz wspaniałą żoną i mamą. Jestem pewny, że nasze wspólne mieszkanie będzie wypełnione miłością i szczęściem. Kocham cię mała" - pisał Rafał na swoim profilu na Instagramie. Jak się okazuje, ostatnio zakochani zrealizowali plany o wspólnym mieszkaniu.

"Love Island". Rafał i Asia opowiedzieli o nowym gniazdku. "Postawiliśmy na luksusowe mieszkanie"

Asia i Rafał zamieszkali razem, o czym poinformowali w mediach społecznościowych. "Dom to nie budynek, lecz osoby które go tworzą. My postawiliśmy na luksusowe mieszkanie na obrzeżach Warszawy. Szukamy garażu" - czytamy w opisie pod fotografią, na której widać fragment ich gniazdka. We wnętrzu widniały: granatowa kanapa, obraz na ścianie oraz flakon ze świeżymi kwiatami. Chcecie zobaczyć omawiany kadr z mieszkania Asi i Rafała? Koniecznie zajrzyjcie do galerii na górze strony. W opisie znalazł się także hashtag "kawalerka" oraz "zabawne", który świadczy o tym, że wzmianka o luksusowym mieszkaniu była jedynie żartem ze strony uczestników programu "Love Island".

"Love Island" nie wróci na antenę jesienią. Edward Miszczak ma jasne zdanie

Fani "Love Island" mogą być rozczarowani tym, że program nie będzie emitowany jesienią w Polsacie. Informator opowiedział nam o powodach tej decyzji. - Edward mówi, że nie rezygnuje z tego formatu, ale trzeba mu dać czas na leżakowanie. "Niech się widzowie stęsknią" - powiedział ostatnio, mając nadzieję, że jak po półrocznej albo rocznej przerwie (tego nadal nie ustalono - przyp.red) "Love Island" wróci na antenę, to zanotuje wzrost widzów. To taka strategia oparta na sentymencie, który sprawdził się w przypadku "Tańca z gwiazdami" - opowiedział nasz informator z Polsatu. ZOBACZ TEŻ: Karolina Gilon przekazała pilne wieści. "Potrzebuję zająć się swoim zdrowiem". Fani wspierają prezenterkę