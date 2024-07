"Sanatorium miłości" to jeden z największych hitów Telewizji Polskiej. Randkowe show dla seniorów doczekało się już sześciu odsłon i nieustannie przyciąga przed telewizory rzeszę widzów. Format niezmiennie od samego początku prowadzony jest przez Martę Manowską. Przez lata emisji przez show przewinęło się wielu uczestników. Jedni znaleźli miłość, a inni nawiązali wieloletnie przyjaźnie. Stanisława mieliśmy okazję poznać w ostatniej odsłonie formatu. Mężczyzna nie znalazł tej jedynej, ale zdobył rozpoznawalność i w ambitny sposób chce ją wykorzystać. W nowym projekcie pomaga mu Monika Richardson. O co chodzi?

"Sanatorium miłości". Stanisław nawiązał liczne przyjaźnie. Zamierza je wykorzystać

Stanisław, którego poznaliśmy w szóstym sezonie randkowego show dla seniorów na stałe mieszka w Irlandii. Mężczyzna zadeklarował, że gdy odnajdzie miłość, to przeniesie się do Polski. Choć tak się nie stało, to senior i tak coraz częściej przebywa w kraju. Jaki jest tego powód? Otóż mężczyzna zaprzyjaźnił się z uczestnikami show TVP m.in. Elżbietą Czarbator, która wystąpiła w "Rolnik szuka żony". Ostatnio spotkał się także z Waldemarem i Dorotą z tego samego programu. Spotykał się także ze wcześniejszymi uczestnikami "Sanatorium miłości". Teraz Stanisław zapowiada kolejne przedsięwzięcie. Tym razem udział w spotkaniu mają wziąć m.in. Andrzej z czwartej edycji randkowego show, a także jego ukochana Ula, którą mieliśmy okazję poznać w piątej odsłonie formatu.

"Sanatorium miłości". Stanisław organizuje kolejne spotkanie. Pomaga mu Monika Richardson

Jak się okazuje, tym razem uczestnicy "Sanatorium miłości" na spotkanie zapraszają nie tylko programowych bohaterów, ale i fanów programu. Założeniem przedsięwzięcia ma być kolejna okazja dla seniorów do znalezienia upragnionej miłości. Dla uczestników wydarzenia zaplanowano różnorodne atrakcje, w tym m.in. lekcje tańca z Anną Głogowską. Na tym jednak nie koniec, bo całe wydarzenie ma poprowadzić Monika Richardson. Dziennikarka już zdążyła zapowiedzieć nadchodzącą imprezę w sieci. - Czy Państwo wierzą, że można znaleźć miłość w każdym wieku? Ja tak. Nazywam się Monika Richardson i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wydarzenie, które zatytułowaliśmy "Hotel miłości"- zapowiedziała wyraźnie uradowana dziennikarka na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Janina szaleje w sieci. Internauci czepiają się jednego. Odpowiedziała. I to jak!