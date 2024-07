Pamiętacie Pawła Olejnika z szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Eksperci połączyli go z Katarzyną Zięciak. Chociaż początkowo wydawało się, że para znalazła porozumienie, to szybko zaczęło się między nią psuć. W finale małżonkowie podjęli decyzję o rozwodzie. Od tamtego czasu w życiu Pawła bardzo wiele się zmieniło, bo ma już nową żonę. Para właśnie podzieliła się zdjęciami z wakacji. Wygląda na to, że uczestnik ślubnego eksperymentu TVN w końcu jest bardzo szczęśliwy. Zobaczcie zdjęcia, jakie udostępnił w sieci.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paweł i Klaudia wybrali się na romantyczny wypad

Historia Kasia i Pawła ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zszokowała wielu widzów programu. Jak się okazało, po rozstaniu z uczestniczką Paweł związał się z jej kuzynką, Klaudią, którą poznał jeszcze na weselu z Kasią. Zanim Paweł się do tego przyznał, widzowie zdążyli to już sami wyśledzić. Klaudia okazała się tą jedyną i para zdecydowała się na ślub. Miłość kwitnie, a małżonkowie chętnie pokazują wspólne kadry w mediach społecznościowych. Niedawno wybrali się razem na romantyczne wakacje do Grecji. Zobaczcie zdjęcia z ich wypadu. Fotografie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ukochana Pawła opublikowała w sieci osobiste wyznanie. "Miłość inspiruje"

W czerwcu Paweł i Klaudia świętowali pierwszą rocznicę ślubu. Z tej okazji ukochana uczestnika "ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się w sieci bardzo osobistym wyznaniem miłosnym. "Oto jest miłość: dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie. Mężusiu i tak nam właśnie mija roczek po ślubie. Miłość trwa przez całe życie, tylko trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród. Miłość inspiruje, staje się natchnieniem, a dla niektórych prawdziwą istotą życia tak jak dla nas. Zazwyczaj wszystko zaczyna się od niewinnych gestów i spojrzeń. Ostatecznie kończy się na małżeństwie, które jest zwieńczeniem rozwijającego się uczucia. Pawełku, i oby tak dalej, wiele wspólnych lat przed nami. Kocham cię najbardziej na świecie i nie wyobrażam sobie życia bez ciebie!" - napisała Klaudia.