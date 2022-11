Dorocie Szelągowskiej nie kończą się pomysły na funkcjonalne i przytulne wnętrza i od kilku lat ze swoją ekipą odmienia domy i mieszkania w całej Polsce. Podczas drugiego odcinka piątego sezonu "Totalnych remontów Szelągowskiej" widzowie mieli okazję poznać przesympatyczną Elę, która w bardzo młodym wieku musiała dojrzeć i zająć się rodzeństwem. Dziś razem z partnerem wychowuje trójkę dzieci. Projektantka wnętrz stanęła na wysokości zadania i całkowicie odmieniła ich dom.

Dorota Szelągowska odmieniła dom Eli. Metamorfoza nie była łatwa, a teraz zachwyca

Bohaterką drugiego odcinka jest Ela, która do programu "Totalne remonty Szelągowskiej" została zgłoszona przez siostrę. Jest najstarsza z czwórki rodzeństwa. Kiedy była dzieckiem, zmarł jej ojciec. Cały ciężar wychowywania dzieci wówczas spadł na mamę bohaterki. Kiedy Ela miała 21 lat, straciła także rodzicielkę, która zmarła na raka. Zrobiła wszystko, żeby jej rodzina się nie rozpadła. Stworzyła rodzeństwu prawdziwy dom, do którego do dziś chętnie wracają. Teraz mieszka w nim z partnerem i trójką dzieci, jednak pomieszczenia pozostawiały wiele do życzenia.

Przestrzeń w domu składała się z pięciu pokoi, kuchni i łazienki. Szelągowska nie ukrywała, że całą ekipę czekało trudne zadanie, z którym - patrząc na zdjęcia - poradzili sobie śpiewająco. Wnętrza zyskały nie tylko na wyglądzie, ale przede wszystkim na funkcjonalności. Łazienka po metamorfozie sprawia wrażenie większej. Projektantka wnętrz połączyła białe płytki na ścianie z mozaiką ułożoną na podłodze.

Dorota Szelągowska odmieniła dom Eli. Metamorfoza nie była łatwa, a teraz zachwyca Fot. Materiały prasowe/ Piotr Mizerski

Dorota Szelągowska odmieniła dom Eli. Metamorfoza nie była łatwa, a teraz zachwyca Fot. Materiały prasowe/ Piotr Mizerski

W sercu każdego domu, czyli kuchni, również pojawiły się białe płytki, które zestawiono z drewnianym blatem i białymi frontami szafek. Nie mogło również zabraknąć nowoczesnego okapu.

Dorota Szelągowska odmieniła dom Eli. Metamorfoza nie była łatwa, a teraz zachwyca Fot. Materiały prasowe/ Piotr Mizerski

Dorota Szelągowska odmieniła dom Eli. Metamorfoza nie była łatwa, a teraz zachwyca Fot. Materiały prasowe/ Piotr Mizerski

W salonie pojawił się odświeżony kominek, przed którym ustawiono wygodny fotel. Pomieszczenie teraz wygląda o wiele spójniej i już na pierwszy rzut oka zachęca do relaksu.

Dorota Szelągowska odmieniła dom Eli. Metamorfoza nie była łatwa, a teraz zachwyca Fot. Materiały prasowe/ Piotr Mizerski

Dorota Szelągowska odmieniła dom Eli. Metamorfoza nie była łatwa, a teraz zachwyca Fot. Materiały prasowe/ Piotr Mizerski

Pokoje dzieci bohaterki odcinka także zyskały nowy wygląd. Pomieszczenie nastoletniej córki urządzono w klimacie boho i różowych dodatków.

Dorota Szelągowska odmieniła dom Eli. Metamorfoza nie była łatwa, a teraz zachwyca Fot. Materiały prasowe/ PIOTR CZAJA

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Program "Totalne remonty Szelągowskiej" można oglądać w każdy poniedziałek o godz. 21.35 na antenie TVN.