Michał to najmłodszy uczestnik programu "Rolnik szuka żony". 24-latek prowadzi z rodzicami gospodarstwo we wsi Kalinówka-Basie i pomaga im przede wszystkim w hodowli krów mlecznych. Na gospodarstwo zaprosił ostatecznie trzy kandydatki: 24-letnią Sylwię, 20-letnią Adrianę i 19-letnią Martę, licząc, że to właśnie spośród nich znajdzie przyszłą żonę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Małgorzata i Paweł pokazali pokój córki

Małgorzata Rozenek sprzedaje produkty do domu. Cena świeczek może dobić. Przebija ją koc

"Rolnik szuka żony". Sensacyjne plotki o Michale. Jest już po ślubie? Wybranką miała być jedna z kandydatek

Michał z programu "Rolnik szuka żony" największe porozumienie od razu znalazł z 19-letnią Martą. Dziewczyna także pochodzi ze wsi i na co dzień pomaga rodzicom w gospodarstwie, więc szybko znaleźli wspólny język. W rozmowie przed kamerami wyznał, że byłaby dobrą kandydatką na żonę.

Marta ma bardzo dużo plusów. Na jednym z pierwszych spotkań powiedziała, że jej bliscy twierdzą, że nadawałaby się na żonę... Chyba nie kłamią - stwierdził.

Czyżby właśnie tak się stało i to właśnie Marta zostanie wybranką Michała? Na jednej z fanowskich grup na Facebooku pojawił się wpis, że para jest już podobno po ślubie. Według doniesień już w październiku mieli powiedzieć sobie sakramentalne tak. Przypominamy, że zdjęcia do programu kręcone były latem tego roku, więc jeśli Michał zdecydowałby się na ślub, to zaledwie po kilku miesiącach znajomości.

Michał jest z Martą.

A Michał wziął ślub z Martą, jedna pani sąsiadka napisała. [...] Ślub był podobno w październiku - dodał jeden z członków grupy.

Więcej zdjęć Michała z programu "Rolnik szuka żony" znajdziesz w galerii na górze strony.

Co o Marcie sądzą widzowie programu "Rolnik szuka żony"? Widzowie doceniają, że jest spokojna i ma doświadczenie w pracy na gospodarstwie.

Reszta dziewczyn i tak przyjechała tylko po to, aby zostać influencerkami. Mam nadzieję, że im się uda.

Mówią że dwoje podobnych do siebie, ludzi niemalże jak rodzeństwo, tworzą dobre małżeństwa.

Pasują do siebie! Myślę, że ją wybierze - czytamy w komentarzach.

Jak jest naprawdę? Na potwierdzenie tych doniesień będziemy musieli zaczekać do finałowego odcinka programu "Rolnik szuka żony".

"Ślub od pierwszego wejrzenia". "Wóda na stole" rozsierdziła rodzinę Marty

Zobacz też: Doda zapytana o Nergala i "dy*anie pop piosenkarki". Jej reakcja? Szybko to ucięła