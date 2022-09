"Love Island". Tak kiedyś wyglądał Daniel. Co za zmiana!

Program "Love Island. Wyspa Miłości" wzbudza w widzach wiele emocji. Niedawno rozpoczęła się szósta edycja tego randkowego show Polsatu. Uczestnicy mogą przeżyć na egzotycznej wyspie świetną przygodę, a co najważniejsze, odnaleźć miłość. Jednym z wyspiarzy jest przystojny brunet Daniel Różański, który niedawno dołączył do ekipy. Zachwycił wyspiarki od razu po wejściu do willi, ale nie zawsze wyglądał tak jak teraz.

REKLAMA

Zobacz wideo

Daniel Różański z "Love Island" zachwyca sylwetką

Daniel Różański jest 28-latkiem urodzonym w Żyrardowie, ale od trzech lat mieszka w Londynie. Oglądając kolejne odcinki programu, możemy przekonać się, że jako jeden z niewielu panów na wyspie potrafi rozbawić uczestników i wprowadzić pozytywną atmosferę w wilii. Na "Wyspie Miłości" aktualnie tworzy parę z Roksaną, ale coraz częściej podkreśla, że chciałby bliżej poznać Natalię. Jest trenerem personalnym i masażystą. Jak sam podkreśla, przekształcił swoją pasję, w pracę. Od kilku lat dużo czasu spędza na siłowni. Islander chętnie dzieli się efektami regularnych ćwiczeń w mediach społecznościowych.

Daniel Różański z "Love Island" przeszedł metamorfozę

Mimo, że uczestnicy "Love Island" mogą pozwolić sobie na całodniowy relaks w słonecznej Hiszpanii, Daniel nie zapomina o regularnych treningach. Okazuje się jednak, że kiedyś nie trenował tyle co teraz. Uczestnik pochwalił się na Instagramie swoją przemianą, która naprawdę zachwyca. Jak widać na poniższych zdjęciach, regularne treningi i zbilansowana dieta dają świetne efekty.

Więcej zdjęć Daniela znajdziecie w naszej galerii na górze strony.