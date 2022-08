W kolejnej edycji "The Voice of Poland" zmagania uczestników będą oceniać: Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron z zespołu Afromental. Do tej pory nie było jednak wiadomo, kto zastąpi Sylwię Grzeszczak. Wątpliwości rozwiał "Super Express", który podał nazwisko nowej trenerki.

"The Voice of Poland". Wiadomo, kto zastąpi Sylwię Grzeszczak

Wcześniej typowano, że do zespołu trenerów dołączy Tatiana Okupnik. Najprawdopodobniej będzie to jednak inna znana wokalistka. Okazuje się, że w 13. edycji "The Voice of Poland" pojawi się Lanberry, czyli Małgorzata Uściłowska.

Nowa gwiazda muzycznego show ma na koncie takie przeboje jak "Plan awaryjny", "Ostatni most" czy "Piątek". Jest również autorką utworów "Anyone I want to be" w wykonaniu Roksany Węgiel czy "Superhero" Viki Gabor, które przyniosły nastolatkom zwycięstwa w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior.

Co ciekawe, Lanberry w "The Voice of Poland" pojawiła się w 2013 roku. Wówczas jednak w charakterze uczestniczki show. Odpadła podczas przesłuchań w ciemno. Rok później wzięła udział w castingu do programu "X Factor" w TVN-ie.

"The Voice of Poland". Kiedy pojawi się 13. edycja?

Nowe odcinki "The Voice of Poland" pojawią się na antenie TVP2 już we wrześniu. Jak podał serwis Wirtualnemedia.pl precastingi do 13. edycji wystartowały wiosną, a castingi z jurorami będą realizowane w sierpniu.

Myślicie, że "najlepszy głos w Polsce" znajdzie się w drużynie Lanberry?

