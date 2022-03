Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

We wtorkowym wydaniu "Kuby Wojewódzkiego" gościły gwiazdy serialu "BrzydUla": Julia Kamińska, Mariusz Zaniewski, Katarzyna Ankudowicz, Małgorzata Socha oraz Łukasz Garlicki. Zachowanie tego ostatniego wyraźnie nie spodobało się prowadzącemu. Z gospodarzem talk-show zgodzili się fani programu. Media społecznościowe zalała fala krytyki.

Fani zażenowani zachowaniem Łukasza Garlickiego."Straszna kompromitacja"

W pierwszej części programu Kuba Wojewódzki rozmawiał z Małgorzatą Sochą i Julią Kamińską. Później na słynnych kanapach zasiedli także Mariusz Zaniewski i Łukasz Garlicki. Serialowy Sebastian od początku zachowywał się dość ekscentrycznie. Przez cały program aktor i prowadzący docinali sobie nawzajem. Na koniec dziennikarz przyznał, że martwi się o swojego gościa.

Martwię się o ciebie Łukaszu. Naprawdę martwię się, bo jesteś młodym facetem, jesteś ojcem. My tu staramy się zrobić benefis ważnego serialu, chociaż lekkiego (...) a ty tak bez szacunku trochę do koleżanek mam wrażenie (...). Bo uważam, że jeżeli ktoś nawet chce kreować wizerunek niegrzecznego chłopca to są do tego fajniejsze instrumenty - podsumował gospodarz show.

Atmosferę podgrzał fakt, iż na pamiątkowym zdjęciu, na którym Kuba Wojewódzki pozuje z gośćmi odcinka, zabrakło Łukasza Garlickiego. Sam prowadzący jednak pozwolił sobie na żenujące przytyki wobec gości.

Dziś u mnie zespół z "Brzyduli", czyli "Shit face benefis"... Wystąpią Małgorzata Socha, Julia Kamińska, Asia Ankudowicz, Mariusz Zaniewski i inni, co się nie zmieścili na zdjęciu... - podpisał fotografię dziennikarz.

W komentarzach na oficjalnym profilu programu fani wyrażali zażenowanie zachowaniem serialowego Sebastiana, który zdaniem widzów zachowywał się "dziwnie" w trakcie rozmowy na kanapie.

Oglądam i co sekundę doznaję szoku! To, co słyszę, jak się wypowiada Łukasz! Dało się wyczuć ich nienawiść do siebie i to grubo! Ale on chyba naprawdę poleciał z tematem.

Kuba dobrze mu powiedział na koniec, bo faktycznie słabo się zachowywał.

Straszna kompromitacja pana Garlickiego, ale mimo wszystko duży szacunek za jego pracę. Oby znalazł właściwą drogę - komentowali fani.

