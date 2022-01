Więcej informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Aleksandra Stręk i jej partner Adrian Wdowiak dotarli do wielkiego finału czwartej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". O ile w przypadku tej pary miłość kwitnie, to fani show obawiają się, że coś złego dzieje się w relacji Pauliny Szczuc i Andrzeja Majchrzaka. Dowodem na to zdaniem internautów jest fakt, że od listopada nie opublikowali wspólnego zdjęcia na Instagramie. Jest to o tyle dziwne, że wcześniej ta dwójka dość regularnie wstawiała posty, na których mogliśmy zobaczyć ich razem. Na prośbę obserwatorów głos w tej sprawie zabrała Aleksandra Stręk.

Zobacz wideo "Love Island". Paulina o szantażu emocjonalnym Andrzeja: Cały czas mi to powtarzał

"Love Island". Aleksandra komentuje, czy Paulina i Andrzej są dalej razem

Ze strony Pauliny i Andrzeja brak jasnego stanowiska na temat ich relacji. W związku z tym fani postanowili zapytać Aleksandrę, o to, co dzieje się w życiu jej przyjaciół. Jedna z internautek wprost napisała.

Czy Andrzej i Paulina są jeszcze razem, bo w ten weekend nie widziałam ich razem na InstaStories - zapytała internautka.

Aleksandra nie pominęła tego pytania i postanowiła udzielić odpowiedzi. Jednak jej słowa nie rozwiały wątpliwości fanów. Finalistka czwartej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości" w dość wymijający sposób wypowiedziała się na temat relacji Pauliny i Andrzeja.

Śmiać mi się chce, w sumie nie spodziewałam się, że to tak będzie po programie, że od ilości InstaStories będzie zależało, czy ktoś z kimś jest lub nie. Wystarczy przez jeden, czy tam dwa dni nie dodać InstaStories i od razu jest powiedziane, że ktoś ze sobą nie jest. Nie kierujcie się tym Instagramem i pomyślcie też, że są inne zajęcia i nie każdy siedzi 24 godziny tylko tutaj - skomentowała Aleksandra.

Do tej pory sami zainteresowani nie zabrali głosu w sprawie i nie skomentowali przypuszczeń internautów. Wspólne zdjęcia Pauliny i Andrzeja, a także Oli i Adriana zobaczysz w naszej galerii.

