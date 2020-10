"The Voice of Poland". Edyta Górniak przyznała, że nie wzięła pieniędzy za koncert. Powód zaskakuje

Edyta Górniak potrafi zaskoczyć swoimi wyznaniami. W najnowszym odcinku "The Voice of Poland" gwiazda przyzna, że nawet ona bywa z siebie niezadowolona podczas występów i doskonale rozumie, że już pierwsze dźwięki na scenie potrafią zaważyć na całym występie. Silne emocje oraz stres zawsze jej towarzyszą i potrafią zniszczyć całe show. Z tego powodu gwiazda raz... obraziła się na siebie samą.

Edyta Górniak nie wzięła pieniędzy za występ

W "The Voice of Poland" podczas rozmowy z innymi jurorami Edyta Górniak przyznała się do zaskakujące sytuacji ze swojego życia zawodowego. Artystka wyjawiła bowiem, że raz zrezygnowała z gaży za występ.

Kiedyś się obraziłam na samą siebie i nie wzięłam kasy… Zapomniałam tekstu, wszystko było nie tak - przyznała ze śmiechem artystka.

Nie da się ukryć, że to spore zaskoczenie. Wygląda na to, że Edyta Górniak bywa bardzo surowa w stosunku do siebie samej. Ciekawe, czy taka będzie również dla uczestników "The Voice of Poland"? W najnowszym odcinku startują już Bitwy, a widzowie będą mogli zobaczyć osiem walk. Ktoś będzie musiał pożegnać się z programem i wizją zwycięstwa. Będziecie oglądać? Na razie zobaczcie, co powiedziała Edyta Górniak w programie:

