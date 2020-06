"Milionerzy" Pistolet ma uchwyt umożliwiający strzelanie z ręki na bliskie odległości. A co ma pistol? - odpowiedź na pytanie

W 279. odcinku "Milionerów" uczestnik programu musiał zmierzyć się z podchwytliwym pytaniem. Za poprawną odpowiedź mężczyzna mógł zgarnąć aż 40 tysięcy złotych. Jak poradził sobie uczestnik? Czy zgarnął 40 tysięcy i otworzył sobie drogę do najwyższej wygranej w programie?

REKLAMA

Pistolet ma uchwyt umożliwiający strzelanie z ręki na bliskie odległości. A co ma pistol?

A. obrotowy bęben

B. sześć komór

C. awers i rewers

D. pojemnik na farbę

"Milionerzy" - odpowiedź na pytanie. Pistolet ma uchwyt umożliwiający strzelanie z ręki na bliskie odległości. A co ma pistol?

Pan Damian na samym początku przyznał, że nie wie czym jest pistol. Odrzucił odpowiedzi A i B, skupiając się na wariantach B i C. Pan Damian wykluczył skorzystanie z koła ratunkowego w postaci telefonu do przyjaciela. Uznał, że jego siostra nie będzie miała wiedzy z tej dziedziny.

Po zastanowieniu, uczestnik programu doszedł do wniosku, że najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest pojemnik na farbę. Postanowił zaryzykować i postawić na odpowiedź D - pojemnik na farbę.

Niestety tym razem się nie udało. Poprawna odpowiedź na pytanie to C - awers i rewers. Pistol to złota moneta hiszpańska, bita od XVI do XVII wieku. Ryzykując, Pan Damian postawił na błędną odpowiedź i w konsekwencji stracił 19 tysięcy złotych, odchodząc z programu z gwarantowanym progiem 1 tysiąca.