Owocem dawnej miłości Kingi Rusin i Tomasza Lisa są dwie córki: Iga i Pola. Młodsza z nich - Iga jest początkującą modelką, a także studentką stosunków międzynarodowych i historii na prywatnej londyńskiej uczelni London School of Economics and Political Science. Co więcej, prywatnie jest związana z Taco Hemingway'em co bardzo interesuje media. Jej starsza siostra Pola idzie w ślady rodziców i próbuje swoich sił w dziennikarstwie.