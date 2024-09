Najnowsza edycja "Tańca z gwiazdami" ruszyła pełną parą. Za nami drugi odcinek uwielbianego przez widzów programu, a w nim pierwsza eliminacja. Z formatem pożegnała się Olga Bończyk i Marcin Zaprawa, co nie wszystkim widzom przypadło do gustu. Na tym jednak nie koniec. Na widowni pojawiała się również Maffashion, która w poprzednim sezonie dotarła aż do ścisłego finału razem z Michałem Danilczukiem. Podczas gdy blogerka modowa udzielała wywiadu, niespodziewanie przed kadr wdarł się Rafał Maserak i palnął co nieco na temat domniemanego związku celebrytki z tancerzem. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Vanessa Aleksander o odpadnięciu Olgi Bończyk. Jestem bardzo smutna

"Taniec z gwiazdami". Maserak nazwał Maffashion "dziewczyną Danilczuka", a potem wbił jej na wywiad. Tak próbował się wytłumaczyć

Michał Danilczuk i Maffashion poznali się na planie "Tańca z gwiazdami". Wówczas bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili, ale czy dalej łączy ich tylko przyjaźń, a może coś więcej? Od tamtej pory para często była widywana razem, na ulicy, branżowych wydarzeniach czy w mediach społecznościowych. Oficjalnie nie jest jednak jasne czy są ze sobą, czy nie. Rąbka tajemnicy uchylił w tej sprawie Rafał Maserak w najnowszym odcinku. Oceniając taniec Michała Danilczuka i Majki Jeżowskiej, Rafał Maserak zwrócił się bezpośrednio do Maffashion nazywając ją "dziewczyną Michała Danilczuka". Nieco później, gdy celebrytka udzielała wywiadu, juror niespodziewanie wskoczył przed kamerę i wyprostował wcześniej wypowiedziane słowa. "W slangu tancerzy zawsze się mówi "dziewczyna" do partnerki, z którymi tańczymy, z którymi tańczyliśmy. To jest taki slang tancerzy, jeszcze musicie go poznać. Za krótko jesteście w tym show i nie znacie tych slangów. "Dziewczyna", "partnerka", tak się mówi właśnie do swoich partnerów, z którymi tańczymy" - próbował wyjaśnić w rozmowie z reporterką portalu Jastrząb.Post. Zdjęcia z odcinka możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

"Taniec z gwiazdami". Rafał Maserak rozprawiał o domniemanym związku Maffashion i Michała Danilczuka. Szybko się wycofał. "To trzeba się ich zapytać.

Nie jest tajemnicą, że fani Maffashion i Michała Danilczuka już od dłuższego czasu starali się rozwiązać tajemnicę, co jest między tą dwójką. Słowa Rafała Maserka z pewnością nieco ułatwiły tę zagadkę, można więc domniemywać, że para rzeczywiście jest w związku. W rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post tancerz jeszcze bardziej podsycił te doniesienia i pozwolił sobie na kolejne spekulacje:

Była dzisiaj Maffka. Bardzo nam miło, że przyszła na program "Taniec z gwiazdami". A czy są razem? Wydaje mi się, że są parą. Wszystko na to wskazuje

- powiedział pewny siebie. W dalszej części zaczął się jednak nieco wycofywać z tych słów. Być może zdał sobie sprawę, że pozwolił sobie na zbyt dużo. "Czy są parą, to trzeba się ich zapytać. To dziewczyna, z którą tańczył w poprzedniej edycji. Każdy odbiera tę wypowiedź, jak chce. Poza parkietem też się spotykają, mają ze sobą kontakt. Ale to z nimi trzeba rozmawiać" - stwierdził. Warto dodać, że wypowiedź Rafała Maseraka nie wszystkim internautom przypadły do gustu. Niektórzy uważają, że przekroczył on pewną granicę i zbyt dużo powiedział o parze znajomych. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w naszej sondzie! ZOBACZ TEŻ: Cichopek i Kurzajewski cali eleganccy na widowni "Tańca z gwiazdami". Szroeder wspiera przyjaciółkę.