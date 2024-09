Księżna Kate ma dwójkę młodszego rodzeństwa: siostrę Pippę i brata Jamesa. Mężczyzna jest aktywny w social mediach. Warto zaznaczyć, że kocha zwierzęta, a świadczy o tym m.in. autobiografia "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life", która jest zarazem hołdem w kierunku zmarłego psa. Książka już wkrótce będzie miała swoją premierę. O ukochanych czworonogach James Middleton mógłby rozprawiać godzinami. Na jego instagramowym profilu także można znaleźć wiele treści związanych z pupilami. W jednym z najnowszych wywiadów brat księżnej Kate uchylił rąbka tajemnicy i zdradził co nieco na temat premiery swojej książki. W przeszłości mężczyzna zmagał się z wieloma trudnymi chwilami.

James Middleton napisał książkę. Opisał zmagania z depresją

James Middleton jest żonaty, a w 2023 roku został też ojcem. Nieodzownym elementem jego rodziny jest również sześć psów, co ciekawe każde ze stworzeń jest potomkiem ukochanego psa rodziny Middleton, o imieniu Tilly, a także cocker-spaniela, Elli, która zmarła w zeszłym roku. Jak podaje portal people.com, to właśnie o niej James Middleton napisał książkę, która ukaże się w sklepach już 24 września. Brat księżnej Kate opowiada w niej m.in. o tym, jak ukochana Ella pomogła mu przejść zmagania z depresją, z którą mierzył się w 2017 roku. "Mam nadzieję, że mój syn będzie mógł dowiedzieć się o swoim zdrowiu psychicznym dużo wcześniej niż ja, aby nie musiał przechodzić przez niektóre z bardzo bolesnych chwil, przez które ja przeszedłem" - wyznał w rozmowie z serwisem.

James Middleton rozgadał się o rodzinie. Tak wyglądają ich relacje

W 2017 roku James Middleton został zdiagnozowany, wówczas mierzył się z depresją kliniczną. Mimo choroby wiele pracy wkładał we własną firmę o nazwie James & Ella, która zajmuje się produkcją ekologicznej karmy dla psów. Podczas jednej z koszmarnych nocy, gdy brat księżnej Kate był bliski odebraniu sobie życia, towarzyszyła mu właśnie Ella. Zaraz później na miejscu zdarzenia pojawili się także jego rodzicie i siostry. Zapytany o wartości rodzinne James Middleton bez chwili namysłu wyznał, że ma najwspanialszych bliskich, na których zawsze może polegać.

Uścisk członka rodziny znaczy więcej niż słowa. Jesteśmy bliską rodziną, ale to nas połączyło. Wiem, że są ze mnie dumni, bo opowiedziałem swoją historię

- mówił w rozmowie z portalem People, po czym dodał: "Zawsze ważne jest, aby mieć wokół siebie wsparcie i nie robić rzeczy samemu. Dzielenie się tym pomaga łączyć ludzi. Moja miłość i wsparcie dla mojej rodziny to coś więcej niż tylko post na Instagramie". ZOBACZ TEŻ: Brat księżnej Kate uwikłany w toksyczny spór. Do Middletona wkracza policja.

