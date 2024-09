Życie uczuciowe Michała Wiśniewskiego od zawsze wzbudzało zainteresowanie mediów. Wokalista pięciokrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Jedną z jego byłych żon jest Anna Świątczak, z którą doczekał się dwójki dzieci - Etiennette i Vivienne. Chociaż związek lidera i wokalistki Ich Troje nie przetrwał próby czasu, to nie żywią do siebie urazy. Ostatnio Anna Świątczak udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o relacji z Michałem Wiśniewskim.

Anna Świątczak o pracy z Michałem Wiśniewskim. "O matko"

Anna Świątczak udzieliła ostatnio wywiadu dla portalu kobieta.gazeta.pl. Wokalistka wróciła wspomnieniami do czasów, gdy poznała Michała Wiśniewskiego. Ich relacja rozpoczęła się od współpracy w zespole Ich Troje. - My prawie dwa lata pracowaliśmy ze sobą. Każdy z nas miał swoje życie, również to romantyczne, więc nic nie zapowiadało, to nie było coś, że po prostu nagle siebie zobaczyliśmy i był wybuch emocji - powiedziała. Wspomniała o zapachu wokalisty. - My na pewno się zakumplowaliśmy bardzo, chociaż początki były takie, że ja byłam przerażona. Mówię: O matko, ten koleś, którego najpierw czuć, bo ma taki bardzo intensywny zapach - mówiła i dodała, że perfumy Wiśniewskiego są ciężkie i bardzo mocne. Cały wywiad z Anną Świątczak znajdziecie na górze strony.

Michał Wiśniewski przedstawił Annę Świątczak na scenie. Co za słowa. "Najukochańsza"

Anna Świątczak często występuje z Michałem Wiśniewskim na scenie. Podczas jednego z występów lider Ich Troje przedstawił swoją byłą żonę zaskakującymi słowami. - To jest moja najukochańsza trzecia żona, jaką miałem. Jedna z pięciu, ale najukochańsza trzecia! Przed państwem Ania Świątczak - powiedział. Wokalistka szybko zabrała głos. - Ale sobie grabisz - odparła. Na tym nie koniec. Wiśniewski rozgadał się o ich relacji. - Teraz już nie możemy się całować na scenie, dotykać za... za różne rzeczy - mówił. Jak myślicie, co na to jego obecna żona? ZOBACZ TEŻ: Fabienne Wiśniewska szczerze o piątym małżeństwie ojca i związku mamy. "Niektórzy przychodzą..."