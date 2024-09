Ewelina Lisowska postanowiła popracować nad swoją sylwetką. Okazuje się, że piosenkarka nie tylko ćwiczy, ale także zwraca uwagę na to, co na co dzień je. Gwiazda podzieliła się z obserwatorami na Instagramie kilkoma wskazówkami, które mogą pomóc ze zrzuceniem kilogramów.

REKLAMA

Zobacz wideo Caroline Derpieński zdradza sposób na szczupłą sylwetkę. "Stres mnie zjada"

Ewelina Lisowska stawia na zdrowy tryb życia. Tak dba o sylwetkę

33-letnia piosenkarka, która znana jest z takich hitów jak "W stronę słońca" oraz "Nieodporny rozum", cały czas dba o swoją sylwetkę. W jej codziennej rutynie nie ma miejsca na wymówki, choć nie jest wobec siebie bardzo restrykcyjna. Na InstaStories Ewelina Lisowska podzieliła się ujęciem po treningu, na którym możemy zobaczyć cały zestaw - matę, gumę oporową oraz sztangę z obciążeniem. "Przez ostatni miesiąc robiłam głównie ćwiczenia z gumami oporowymi, działa" - zaznaczyła.

Zdradziła również, że ma za sobą niedzielny trening. Później gwiazda wyjawiła, jak dba o ciało. "Dieta wciąż się zgadza, ale ja wcale się jej kurczowo nie trzymam. Po prostu nie wrzucam na ruszt wszystkiego, co popadnie. Jem tyle, ile potrzebuję i wybieram zdrowsze opcje. Staram się nie przekraczać swojego dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Robię swoje bez zbytniego fiksowania się na liczeniu kalorii, bo nie mam sprecyzowanych celów. Moja dieta=mój styl odżywiania" - opisywała.

Chcesz schudnąć? Deficyt kaloryczny, ruch. Nie ma tu żadnego czary mary

- podsumowała Lisowska.

Ewelina LisowskaOtwórz galerię

Zmiany u Lisowskiej. Nie chodzi tylko o garderobę

Za oknem można już dostrzec pierwsze oznaki jesieni - coraz niższa temperatura oraz intensywne opady. Ewelina Lisowska jest już gotowa na nową porę roku. Zmieniła garderobę, ale to nie wszystko. Postawiła na metamorfozę fryzury. Ma teraz znacznie jaśniejsze włosy, czym pochwaliła się przy okazji najnowszego wpisu na Instagramie. "Zmiana garderoby na jesienną, to i mała zmiana na głowie" - napisała w poście. Fani byli zachwyceni metamorfozą. "Ślicznie wyglądasz, piękne włosy", "Wyglądasz przepięknie!", "Ślicznie wyglądasz, Ewelina", "Zawsze robisz wrażenie" - czytamy w komentarzach.