Wojciech Szczęsny niedawno ogłosił, że kończy zawodową karierę piłkarską. Dzięki temu bramkarz polskiej reprezentacji będzie miał więcej czasu, który będzie mógł spędzić z rodziną. Z żoną Mariną wspólnie wychowują dwójkę dzieci - syna Liama i córkę Noelię. Do dyspozycji rodzina ma nie tylko okazałą posiadłość w Polsce, ale także piękną willę w hiszpańskiej Marbelli.

Marina i Wojtek Szczęśni żyją w luksusach. Wrażenie robi ogród z basenem infinity

Marina udostępniła na Instagramie nowe nagranie z udziałem swojego męża i syna. Możemy na nim dostrzec Wojciecha Szczęsnego, który bawi się z synem w basenie. Naszym oczom nie umknął także imponujący ogród. Na terenie posiadłości rosną palmy, charakterystyczne rośliny dla tego regionu. Wrażenie robi jednak także basen infinity. Rozpościera się z niego bajeczny widok na Marbellę, a także na morze. Wokół basenu ustawiono kilka białych, masywnych leżaków. Trzeba przyznać, że całość wypada naprawdę luksusowo.

Polscy celebryci upatrzyli sobie Marbellę. Nie tylko Szczęśni mają tam willę

Dodajmy, że już wcześniej na InstaStories Marina pokazywała obserwatorom hiszpańską willę. Pierwsze wieści o zakupie domu w Marbelli pojawiły się na początku lutego 2022 roku. W posiadłości dominują jasne barwy. Wnętrza są stylowe, z efektownymi dodatkami, ale bez zbytniego przepychu. Rodzina może też wypoczywać na ogromnym tarasie z huśtawką w balijskim stylu. Willa Szczęsnych położona jest na wzgórzu, co daje imponujący widok. Co ciekawe, Marbella to miasto, które bardzo spodobało się polskim celebrytom. Poza Szczęsnymi swoje posiadłości mają tu Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska, a także Beata Kozidrak. Wokalistka Bajmu po rozwodzie z mężem przeprowadziła się z Lublina do Warszawy, ale to właśnie w Marbelli lubi spędzać każdą wolną chwilę. "To wciąż moje miejsce na ziemi, mój drugi dom. Wiążą się z nim wspomnienia, piękny, beztroski, wakacyjny czas. Jest ważny dla nas wszystkich. Kupiliśmy posiadłość wiele lat temu, to rodzinna piękna willa" - powiedziała Beata Kozidrak w rozmowie z "Na Żywo".