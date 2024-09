Nie jest tajemnicą, że Zbigniew Wodecki cieszył się ogromnym powodzeniem wśród kobiet. Wokalista zakochał się jednak w Krystynie i to z nią stanął na ślubnym kobiercu. Owocem ich związku jest trójka dzieci. Chociaż Zbigniew Wodecki założył rodzinę, to wielokrotnie posądzano go o romanse z pięknymi aktorkami czy piosenkarkami. Łączono go między innymi z Hanną Banaszak czy Olgą Bończyk. Media rozpisywały się także o jego relacji z Ewą Sałacką. Jak się okazuje, prawdopodobnie łączyło ich coś więcej niż przyjaźń.

REKLAMA

Zobacz wideo Znani muzycy, którzy zmarli. Wodecki zachwycał utworami

Zbigniew Wodecki i Ewa Sałacka romansowali? "Miała parę niezalegalizowanych związków"

Zbigniew Wodecki i Ewa Sałacka poznali się w latach 80. po tym, jak aktorka rozwiodła się z Krzysztofem Krauzem. Mężczyźni nie mogli oprzeć się wdziękom gwiazdy, ale to podobno Zbigniew Wodecki skradł jej serce. Miało połączyć ich płomienne uczucie. Aktorka nie potwierdziła tych doniesień w mediach, a muzyk stale zarzekał się, że jest wierny żonie. - Gdyby nie ona, wszystko by się rozleciało. Bardzo pięknie to wszystko poprowadziła - mówił Zbigniew Wodecki w jednym z wywiadów. Po latach światło dzienne ujrzały jednak nowe informacje. Ewa Sałacka miała wyjawić, co tak naprawdę łączyło ją ze Zbigniewem Wodeckim. "Lata 80. wspominała jako czas, kiedy po rozwodzie miała parę niezalegalizowanych związków, między innymi ze Zbigniewem Wodeckim i Ludwikiem Kosmalem"– pisał Krzysztof Tomasik w książce "Demony seksu".

Znajoma Ewy Sałackiej zdradziła szczegóły. "Boczyli się"

Znajoma Ewy Sałackiej postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i wywiadzie dla "Rewii" opowiedziała o tym, jak rzekomo zakończyła się relacja aktorki ze Zbigniewem Wodeckim. "Długo żałował tego rozstania. Oboje długo boczyli się na siebie. Dopiero kiedy Ewa odnalazła szczęście w drugim małżeństwie i nabrała dystansu do całej historii, mogli znów rozmawiać jak przyjaciele" - wyznała znajoma aktorki w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Wodecki Twist. Kapitalna Kukulska w duecie z Wodeckim. Majewska nie zawiodła, ale nie uratowała koncertu. Wielka klapa?

galeriaOtwórz galerię