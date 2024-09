Sylwia Peretti od dłuższego czasu tworzy szczęśliwą relację z biznesmenem Łukaszem Porzuczkiem. Mężczyzna jest prezesem jednej z najbardziej doświadczonych grup w Europie, która zajmuje się badaniami gruntów i wydobywaniem bomb z czasów wojny, nie tylko z obszarów lądowych, ale także z obszarów wodnych. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2021 roku. Peretti nie ukrywa, że Porzuczek jest dla niej największym wsparciem. Przekonała się o tym m.in. po tragicznej śmierci syna. "Żadne słowa nie będą miały takiej wartości, jaką chciałabym wyrazić, mówiąc o Łukaszu, więc nie będę nawet próbować... Po ostatnich kilku miesiącach wiem na pewno, że bez niego nie dałabym rady" - pisała wtedy Peretti. Przed Porzuczkiem Sylwia była zakochana w dwóch innych mężczyznach. Jeden z nich dopuścił się rzeczy, której celebrytka nie potrafiła wybaczyć.

Sylwia Peretti ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. O byłych mężach nie chce mówić źle

Podczas rozmowy z fanami Peretti wyznała, że jeden z byłych mężów dopuścił się zdrady. "Dowiedziałam się, że mój związek legł w gruzach przez zdradę. Usłyszałam, że mój były partner planuje związek z inną osobą" - mówiła po latach. Celebrytka nie chce jednak rozdrapywać przeszłości. W wywiadach nigdy nie ujawniła tożsamości mężczyzn. Jak sama przyznała, mimo tego, co przeszła, żadnemu z nich nie życzy źle. - Z szacunku do przeszłości i moich dwóch mężów uważam, że nie mogę mówić o nich źle, mimo tego, że dużo krzywdy się stało. To tak, jakbym źle mówiła o sobie. Z jednym byłam 13 lat, a z drugim dwa. Powinnam dobrze ich wspominać, zresztą dobrze im życzę - tłumaczyła swego czasu w "Dzień dobry TVN".

Sylwia Peretti nie oszczędzała na trzecim ślubie. "Bardzo dużo pieniędzy"

Gwiazda "Królowych życia" wzięła ślub w pałacu, w małopolskim Brzesku. W jednym z wywiadów zdradziła nieco więcej na temat kosztów, które musiała ponieść, organizując trzecie wesele. "Ogromne kwoty tam były. Takie, które jakby wypłynęły, to myślę, że byłabym jeszcze bardziej znienawidzona, niż jestem teraz. Ale wyszłam z założenia, że w takim dniu nie będziemy sobie żałować (...). Bardzo dużo pieniędzy kosztował - wyznała jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem. Zdjęcia z ceremonii znajdziecie w naszej galerii. ZOBACZ TEŻ: Mąż Peretti zajmuje się biznesem. Miał kilka milionów złotych długów

