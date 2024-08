Kaja Paschalska znana jest szerszej publiczności dzięki roli Oli Lubicz z "Klanu". Celebrytka jest związana z produkcją od jej pierwszego odcinka, który swoją premierę miał w 1997 roku. Nie każdy wie, ale nie był to aktorski debiut Paschalskiej. W tym samym roku wystąpiła bowiem w spektaklu telewizyjnym "Bambuko". 38-latka gra córkę Pawła i Krystyny Lubiczów po dziś. W międzyczasie trafiały się jej też epizodyczne role w takich głośnych polskich produkcjach, jak "Świat według Kiepskich", "Bulionerzy" czy "Hotel 52" . Ponadto robi karierę w dubbingu. Aktorka "Klanu" rzadko jednak pojawia się na ściankach i branżowych imprezach. Teraz jednak była obecna na imprezie TVP, podczas której zaprezentowano jesienną ramówkę stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Trojanowska obrywała za pracę w "Klanie". Krzyczeli za nią na ulicy! Mówi, co usłyszała

Kaja Paschalska na imprezie TVP w czarnej kreacji i ciemnych rajstopach.

Kaja Paschalska pojawiła się na czerwonym dywanie podczas ramówki TVP. Serialowa Ola Lubicz chętnie pozowała fotoreporterom. Na tę okazję wybrała długą, czarną sukienkę, wykończoną koronkami. Kreacja w bieliźnianym stylu zwracała uwagę, tym bardziej że zdobił ją mocno wycięty dekolt oraz rozcięcie na nodze. To właśnie dzięki niemu widać było, że Paschalska uzupełniła stylizację, ciemnymi rajstopami. Te mogły wzbudzić niemałe zdziwienie, bo podczas trwania ramówki temperatury w Warszawie sięgały około 25 stopni Celsjusza. Trudno było też oderwać wzrok od butów Paschalskiej. Zamiast szpilek wybrała wygodne i urocze czarne trzewiki. Na komentarz zasługuje również makijaż gwiazdy "Klanu". Paschalska zdecydowała się na czerwoną szminkę w ciepłym, ceglastym odcieniu, która idealnie pasowała do jej rudych włosów. Niemal całkowicie zrezygnowała za to z makijażu oczu. Jeśli rzęsy zostały potraktowane tuszem, to bardzo delikatnie. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Kaja Paschalska próbowała zostać gwiazdą estrady

Przypinajmy, że Kaja Paschalska przed laty miała aspirację, by zostać wziętą piosenkarką. Nagrała nawet dwa albumy. W 2001 roku wyszedł pierwszy o tytule "Kaja Paschalska", a już dwa lata później drugi zatytułowany "Kaja 2". Sporą popularnością cieszyły się wówczas single piosenkarki - mowa o takich tytułach, jak "Przyjaciel od zaraz" czy "Karma". Natomiast w 2005 roku w duecie z Funky Filonem nagrała piosenkę "Mała Chinka". Paschalska przypomniała o swoim muzycznym talencie, zajmując w 2015 roku czwarte miejsce w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".