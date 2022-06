Więcej aktualnych informacji na temat stylu gwiazd znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Irina Shayk jest jedną z najpopularniejszych światowych modelek, a jej stylem inspiruje się wiele fanek. Gwiazda została uchwycona na ulicach Nowego Jorku w czarnym total looku. Modelka miała na sobie kopertową mini sukienkę reaktywowanej polskiej marki Rage Age. Kreacja idealnie sprawdzi się w przypadku letnich stylizacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Agnieszka Woźniak-Starak została ikoną stylu. Pamiętacie, jak wyglądała parę lat temu? Dobrze, że odeszła od tej fryzury

Zobacz wideo Cleo poci się w swoich sukienkach. Sama je projektuje

Irina Shayk przyłapana w ubraniach polskiej marki Rage Age! Ta sukienka to must have

Irina Shayk wielokrotnie zachwycała wyczuciem stylu. Modelka chętnie bawi się modą, ale docenia również klasyczne, ponadczasowe modele. Tym razem została zauważona w kreacji pochodzącej od polskiej marki Rage Age. Czarna sukienka idealnie ułożyła się na jej sylwetce. Masywnymi czarnymi botkami modelka przełamała dziewczęcy look, tworząc casualową stylizację osadzoną w aktualnych trendach. Modowego akcentu dodały również białe skarpetki wystające z militarnych botków oraz ciemne okulary. Gwiazda włosy związała w niedbałego koka.

Irina Shayk przyłapana w ubraniach polskiej marki Rage Age! Ta sukienka to must have Fot. Materiały prasowe

Wiosną Irina została ambasadorką powracającej na rynek marki Rage Age. Wraz ze światowej sławy modelem, Jonem Kortajareną wzięła udział w sesji w Warszawie, zwiastującej powrót na rynek kampanii na sezon wiosna-lato 2022. Legendy branży zapozowały przed obiektywem francuskiego fotografa i reżysera Rémi Lamandé, współpracującego m.in. z Louis Vuitton czy Miu Miu.

ZOBACZ: Irina Shayk przyleciała do Warszawy! Wybrała najbardziej luksusowy hotel w mieście. Co tu robi?

Irina Shayk zadebiutowała w modelingu w 2007 roku i od tej pory utrzymuje się w czołówce topowych gwiazd. W ciągu swojej kariery pojawiła się na okładkach niemal wszystkich światowych edycji "Vogue". W ostatnich latach modelka wystąpiła w kampaniach Versace, Calvina Kleina czy Burberry. Na Instagramie śledzi ją ponad 18 mln. osób.

"Hotel Paradise". Finałowe kreacje Klaudii El Dursi. Tym razem postawiła na czerń

Ubrania i dodatki Rage Age są dostępne na platformie internetowej MODIVO.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.