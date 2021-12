Więcej ciekawych newsów znajdziesz na Gazeta.pl

Gwiazdy właśnie podróżują do miejsc, w których spędzą sylwestra. W środę Dziarma wylądowała w stolicy miłości, gdzie już pierwszego dnia oświadczył się jej ukochany.

Utwory Agaty Dziarmagowskiej do tej pory były kojarzone z odwagą i kontrowersją. Przy okazji debiutanckiego albumu postanowiła nieco poeksperymentować i postawiła na spokojniejsze tony. Fani długo zastanawiali się, co skłoniło artystkę do takiej zmiany.

Dziarma powiedziała "tak" w Paryżu

Okazuje się, że Dziarma od dłuższego czasu spotyka się z pewnym tatuażystą. Chłopak postanowił się oświadczyć ukochanej w Paryżu, a ta bez wahania powiedziała "tak". Na jej InstaStories pojawiła się masa relacji, z których możemy się domyślać, że jest szczęśliwa. Trzeba przyznać, że narzeczony Agaty Dziarmagowskiej wybrał idealne miejsce na zaręczyny.

Jak wygląda pierścionek Agnieszki Dziarmagowskiej?

Pierścionki zaręczynowe zwykle kojarzą się z jasnymi odcieniami. Ukochany Dziarmy postawił na nietypową biżuterię. Postawił na ciemny kamień. Ten idealnie pasuje do włosów artystki.

Wiemy, kim jest ukochany Dziarmy

Dziarma stara się oddzielić życie prywatne od zawodowego, dlatego do tej pory nie pokazywała dużo szczegółów ze swojego życia. O jej narzeczonym wiadomo, że ma na imię Kamil, a z zawodu jest tatuatorem. To właśnie on wykonał wzór na dłoni Agnieszki Dziarmagowskiej.

Życzymy dużo szczęścia i wytrwałości przyszłej młodej parze.