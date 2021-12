Więcej zdjęć mieszkań i domów gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl

Anna i Grzegorz Bardowscy, którzy poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony", kilka miesięcy temu rozpoczęli budowę domu. Na Instagramie relacjonowali przebieg prac i opowiadali, jakie mają plany na układ pomieszczeń. W pewnym momencie przyznali, że ze względu na koszty teraz zrezygnowaliby z wielu pomysłów. Jednak budowa posuwa się do przodu, a Ania już myśli, jak chcą urządzić wnętrza.

Anna Bardowska pokazała sypialnię. Łóżko eleganckie, podobne ma Rozenek

Ania Bardowska pokazała, jak urządzi dom

Dom jest piętrowy i, jak widzimy na udostępnionych planach, Ania już wie, jak będzie wyglądać salon połączony z jadalnią oraz jedna z łazienek. Pomieszczenia urządzone są według trendów, panuje styl raczej glamour. Nie brakuje jasnych barw oraz mebli w intensywnych kolorach, które stanowią centralne punkty wystroju. W pokoju dziennym znalazł się np. narożnik w kolorze granatowym. Za to w łazience będzie połączenie szarości i drewna.

I to jest ten czas - mam wrażenie, że najpiękniejszy związany z budową, ale równie stresujący. Czas, kiedy to, co na papierze, będziemy przekładać na rzeczywistość. Wczoraj byłam na budowie i szef ekipy uświadomił mnie, że to JUŻ powinniśmy wybrać firmę od drzwi (wewnętrznych) i umawiać się na pomiary, zamawiać armaturę sanitarną (wanna, prysznic i te sprawy) wybrać kominek (w tym temacie jestem kompletnie zielona). Tyle tego jest na rynku, że ciężko się zdecydować... Może macie coś, co chcecie polecić, co pod wpływem użytkowania nadal jest w fajnym stanie? - zwróciła się do obserwatorów.

Internauci podzielili się odczuciami i doświadczeniami:

Będzie przepięknie!

Piękny domek. Grunt, żeby się w nim czuć dobrze. Na drzwi wewnętrzne czekaliśmy dziesięć tygodni, więc lepiej je wcześniej zamówić.

Tyle dylematów, skąd ja to znam... Jestem na takim samym etapie, za dużo wszystkiego, a trzeba na coś się zdecydować - piszą.

Dom Bardowskich ma ponad 200m2. Małżonkowie praktycznie od samego początku wiedzieli, jak go urządzić. Jednak jak widać, kiedy stanęli przed tym decydującym momentem, wpadli w lekką panikę. Co jest normalne i zna to na pewno większość osób, które znalazły się w tej samej sytuacji.