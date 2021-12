Marcin Mroczek przez chorobę nie mógł dołączyć do rodziny. W końcu może korzystać z uroków Zanzibaru

Więcej o wakacyjnych wyjazdach gwiazd i celebrytów przeczytacie na Gazeta.pl

Zagraniczne wyjazdy wśród gwiazd i celebrytów nie są żadną nowością. Co ciekawe jednak coraz więcej znanych osób decyduje się na wypady w okresie świąt. Tak w tym roku zrobiła m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, która z bliskimi poleciała do Tajlandii. Zimą pod palmami może pochwalić się także Marcin Mroczek.

Marcin Mroczek z żoną na Zanzibarze

Rodzina Marcina Mroczka już ponad tydzień temu poleciała na Zanzibar, jednak aktor nie mógł sobie na to pozwolić, o czym informował w sieci. W jednym z postów napisał, że choć wyjazd był zaplanowany z wyprzedzeniem, to choroba pokrzyżowała mu plany i musiał zostać w Polsce. Aktor nie ukrywał, że brakuje mu bliskich. W końcu jednak mógł dołączyć do żony Marleny i dwóch synów - Ignacego i Kacpra.

Teraz cała rodzina może korzystać z uroków pięknego miejsca. Zarówno aktor, jak i jego partnerka wrzucają masę zdjęć dokumentujących wyjazd. Wygląda na to, że wszyscy są w świetnych humorach, a urlop sprawia im dużą frajdę. Nie ma się czemu dziwić. Kto nie chciałby poleżeć na plaży albo popływać na materacu i odpocząć od codziennych obowiązków i szarej rzeczywistości.

Przypomnijmy, że Marcin Mroczek i Marlena Muranowska pobrali się w 2013 roku. Po trzech latach urodził się ich syn Ignacy, a rok później Kacper. Para chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoim życiem, ale nie zdradza zbyt wielu szczegółów życia rodzinnego.

