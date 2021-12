Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



REKLAMA

Anna Lewandowska choć często pokazuje w mediach społecznościowych córki, to bardzo dba o to, żeby nie pojawiały się wyraźne zdjęcia ich twarzy. Podobnie do sprawy podchodzi jej mąż, Robert Lewandowski. Sportowa para unika też pokazywania się z dziećmi na imprezach - nie zabrali Klary i Laury choćby ostatnio na finał Super Piłki (na tę samą imprezę Messi zabrał całą rodzinę). Teraz na profilu trenerki pojawiło się ujęcie, na którym pozuje razem z Laurą. Obie patrzą prosto w obiektyw.

Zobacz wideo Anna Lewandowska wygłupia się z Laurą. W skarpetkach za fortunę

Lewandowska opowiedziała o pielęgnacji Roberta. Używa kilku specyfików

Lewandowska nie przestaje promować zdrowego stylu życia. To dla niej nie tylko ćwiczenia i świadome odżywianie. Jakiś czas temu nawiązała współpracę z jedną z marek produkujących pasty i szczoteczki do zębów.

Anna Lewandowska pozuje razem z Laurą

Lewandowska na ostatnim zdjęciu leży z szerokim uśmiechem obok młodszej córki. Powód do zaangażowania dziecka w kampanię nie jest przypadkowy. W poście pod fotografią Ania pisze o budowaniu zdrowych nawyków już u maluchów.

Halo halo? Dla kogo z was regularne treningi są naturalne jak mycie zębów? Moja misja trwa! Tworzę narzędzia, które wspierają budowanie zdrowych nawyków. Dlatego zgodziłam się na długofalową współpracę - napisała.

Laura co prawda jest przodem do obiektywu, ale żeby nieco utrudnić rozpoznanie buzi dziewczynki, Lewandowska włożyła jej ciemne okulary. Część twarzy dziecko zasłania rączką.

Lewandowscy przyłapani w restauracji. Trenerka postawiła na kolorowy strój

Co sądzicie o angażowaniu dzieci w posty sponsorowane? Uważacie, że to dobry pomysł?