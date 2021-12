Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Edyta Pazura jest żoną aktora, Cezarego Pazury. Para poznała się w pociągu. Kobieta jest menedżerką męża. Zajmuje się także wychowaniem dzieci, a związane z tym doświadczenia opisuje na swoim blogu parentingowym.

Edyta Pazura pochwaliła się zdjęciem z mamą. Jak wyglądają inne mamy znanych córek?

Zobacz wideo Edyta Pazura pokazała swój dom na Mazurach

Pazura jest też aktywną użytkowniczką Instagrama. To tam pozostaje w ciągłym kontakcie z fanami, którzy cenią ją za szczerość i świetne poczucie humoru. Edyta Pazura chętnie zdradza kulisy swojego życia, pokazuje, jak mieszka i chwali się nowymi stylizacjami. Wiele razy, na prośbę fanów wraca też do przeszłości - niedawno pokazała, jakie metamorfozy przeszły jej włosy przez ostatnie kilkanaście lat. Teraz pamięcią sięgnęła nieco dalej.

Edyta Pazura w dzieciństwie. Urocze zdjęcie!

Edyta wstawiła zdjęcie, na którym jako mała dziewczynka pozuje obok lalki. Dziecko jest ubrane w białą sukienkę z czerwonymi elementami - paskiem i wykończeniem kołnierza. Największe wrażenie robią jednak potężne czerwone kokardy.

Byłam Britney Spears, zanim Britney stała się popularna! Czerwona kokarda musiała być – napisała gwiazda.

Czy wy też widzicie nawiązanie do kultowej stylizacji Britney Spears z teledysku "Hit me baby one more time"?

Zdjęcie skomentował jej mąż.

Czemu zrezygnowałaś z kokardek? – zapytał Cezary Pazura.

Kobieta odpowiedziała w swoim stylu, czyli z przymrużeniem oka:

Bo twierdzisz, że oszczędzamy? – zażartowała.

Cezary Pazura wkręcił żarówkę, a Edyta drwi: W takim tempie...

Lubicie, kiedy znane osoby dzielą się zdjęciami z dzieciństwa? Trzeba przyznać, że Edyta była uroczym maluchem.