Więcej najnowszych informacji z show-biznesu znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Jak donosi "Super Express", do prokuratury trafiła informacja o zatrzymaniu reżysera Xawerego Ż. Podczas rutynowej kontroli drogowej funkcjonariusze mieli znaleźć u niego marihuanę.

Depresyjna kuchnia Rozenek i żyrandole-imbryki u Pazurów. Czyli kuchnie gwiazd

Zobacz wideo Wypadek za kulisami „TzG"? Izabela Janachowska miała szczęście! „Miałam osiem sekund"

Xawery Ż. został zatrzymany przez policję

Media obiegły doniesienia o sprawie polskiego reżysera. Według informacji, które podaje "Super Express", filmowiec został zatrzymany 15 października na terenie dzielnicy Wawer. U twórcy filmu "Mowa ptaków", syna aktorki Małgorzaty Braunek i reżysera Andrzeja Żuławskiego, podczas rutynowej kontroli drogowej policjanci mieli znaleźć gram marihuany. Jeszcze nie ustalono, czy Xawery Ż. był pod wpływem środków odurzających.

Mamy w Prokuraturze Warszawa Praga-Południe taką sprawę. 15 października został zatrzymany pan na Wawrze. Posiadał przy sobie marihuanę. Obecnie sprawdzamy, czy jechał również pod wpływem środków. Będzie opinia w tej sprawie - potwierdziła w rozmowie z Plejadą prokurator Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Xawery Ż. miał już kłopoty z prawem

15 maja 1993 roku Xawery Ż. spowodował wypadek samochodowy. Filmowiec wracał do Warszawy z planu filmowego w Łodzi. Prowadzony przez niego fiat 126p uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia zmarła jego ówczesna partnerka Barbara Kosmal, córka aktorki Barbary Brylskiej. Xawery Ż. został natomiast niegroźnie ranny. Reżyser wielokrotnie podkreślał, że do dziś ma wyrzuty sumienia i było to dla niego trudne przeżycie.

Zginęła wtedy też część mnie. Robiłem wszystko, co niedozwolone i głupie. Balansowałem na granicy. Cały czas staram się udowodnić, że wyszedłem z tego po coś - wyznał Xawery Ż.

Xawery Ż. poszedł w ślady ojca i ukończył studia reżyserskie na łódzkiej filmówce. Na koncie ma m.in. "Wojnę polsko-ruską" - adaptację prozy Doroty Masłowskiej - oraz "Mowę ptaków", realizację ostatniego scenariusza napisanego przez swojego ojca.