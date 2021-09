O swoim nowym projekcie Friz mówił już od kilku miesięcy. Najpierw poprosił swoich widzów o przesyłanie zgłoszeń do swojego tajnego planu, a następnie za pośrednictwem castingów wyłonił 13-stu najlepszych kandydatów. Uczestnicy "Twoich 5-ciu Minut" zmagają się w influencerskich konkurencjach. Zwycięzca otrzyma wieloletni kontrakt z Ekipą Friza i pewny udział na kanale "GenZie", który w tej chwili posiada ponad 300 tysięcy subskrybentów.

REKLAMA

Zobacz wideo Wersow pokazała kulisy nowego projektu Friza

Nowy projekt Friza przypomina mieszankę kilku telewizyjnych show. Uczestnicy walczą o miejsce w kolejnych etapach. Największą uwagę wśród widzów wzbudził Bartek Kubicki. To on jest faworytem i kandydatem na potencjalnego zwycięzcę. Uczestnik posiada na swoim Instagramie grono ponad sześciu tysięcy fanów.

Jak powstała Ekipa. Skąd Friz wziął pomysł na fabrykę spełniania marzeń

Bartek jest faworytem w nowym projekcie Friza

Z jego profilu możemy wywnioskować, że interesuje się fotografią i lubi kiedy zdjęcia opowiadają historie. Pochodzi z Kielc i ma 21 lat. Do projektu zgłosił się po dobrą zabawę i aby móc kupić na nowy samochód. Widzowie porównują go do Poczciwego Krzycha i Pateca. Jest bardzo charyzmatyczny i lubi żartować.

Fani Ekipy Friza widzą potencjał w Bartku

Na Twitterze trwa czynna dyskusja na temat nowego projektu Ekipy. Widzowie zauważyli, że Bartek świetnie odnajduje się w zadaniach i jednocześnie tworzy dobry kontent. Przewidują, że po zakończeniu projektu świetnie odnajdzie się w roli influencera.

Eksperci biją na alarm. Napoje Ekipy to prawdziwa bomba cukrowa

Internauci zauważyli, że Bartek jest jednym z najbardziej pewnych siebie uczestników. Tworzy wokół siebie dobrą atmosferę, a ludzie chcą go oglądać. Jego fani z niecierpliwością wyczekują otwarcia własnego kanału przez Bartka.