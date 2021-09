Blanka Lipińska zabrała najbliższe osoby na wakacje, by uciec od jesiennej pogody w Polsce. Rodzina zdecydowała się na Malediwy, gdzie aktualnie temperatura sięga 30 stopni. Nic więc dziwnego, że większość czasu spędzają na egzotycznych plażach i chętnie chwalą się pięknymi kadrami w mediach społecznościowych. Mama Blanki Lipińskiej, Małgorzata, również jest aktywną użytkowniczką Instagrama. Gdy opublikowała wakacyjne zdjęcie, jej obserwatorzy pomyśleli, że to sama Blanka. Jednak nie!

Zobacz wideo Internauci skrytykowali... zęby Blanki

Blanka Lipińska zachwyca się figurą 58-letniej mamy w stroju kąpielowym. "Genetyka mutanta". Internauci: Myślałam, że to ty!

Małgorzata Lipińska opublikowała fotkę w dwuczęściowym kostiumie kąpielowym, a w tle rozpościera się widok na przejrzystą wodę. Mama Blanki jest w świetnej formie i na zdjęciu cała promienieje. W opisie nawiązała do tego, czy wypada jej wstawiać takie ujęcia, jednak ona zupełnie nie przejmuje się opinią innych. I bardzo dobrze! Małgorzata jest piękną kobietą, a wiek nie ma tutaj żadnego znaczenia.

Wypada.... Nie wypada.... Coś tam wypada, a coś nie, życie - napisała.

Internauci pokochali to zdjęcie i podejście mamy Blanki. Wielu z nich myślało również, że na fotce pozuje nie Małgorzata, a celebrytka.

Wypada wypada. PS. Myślałam, że to Blanka.

Myślałam na 100 proc., że to Blanka, szok.

Kto w ogóle ma prawo nam mówić, że czegoś nie wypada?! Cudownie pani wygląda i jest pani super. Pozdrawiam. Proszę cieszyć się chwilą!

Blanka Lipińska również skomentowała najnowsze zdjęcie mamy słowami:

Moja mama i jej genetyka mutanta.

Jeśli Małgorzacie sprawia to frajdę, to świetnie! My czekamy na kolejne fotki z rodzinnego urlopu.