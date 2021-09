Zofia Zborowska jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoją codzienność. Niedawno mogliśmy tam oglądać zdjęcia z rodzinnego wyjazdu na weekend do Sopotu, gdzie świętowała urodziny teściowej. Teraz natomiast aktorka zdradziła, na jaki zabieg ostatnio się wybrała.

Zofia Zborowska na zabiegu z użyciem igieł

Zofia Zborowska na zamieszczonym na InstaStories zdjęciu pokazała swój brzuch ponad miesiąc po urodzeniu córki Nadziei. To, co zwraca uwagę, to wiele wbitych w niego igieł z elektrodami. Wiadomo więc, że postawiła na elektroakupunkturę. Według specjalistów zabieg ten stosuje się m.in. w przypadku przewlekłego stresu czy bólów kręgosłupa lub poporodowych. Choć ma on pomagać organizmowi, to jednak niektórym osobom takie ujęcie z igłami może się wydawać mało przyjemne. Sama zresztą Zborowska wspomniała w opisie do zdjęcia o swojej fobii.

Chciałam tylko zaznaczyć, że mam igłofobię - czytamy.

Jakie były reakcje internautów na to zdjęcie? Tego nie wiadomo. Na pewno jednak Zofia Zborowska, tak jak wiele osób, zmaga się czasami z nieprzyjemnymi, często wręcz hejterskimi, komentarzami i opiniami na swój temat. Dotyczą one chociażby wyglądu. Aktorka w jednym z postów wspomniała, że raz otrzymała wiadomość że nie dba siebie, a mąż przecież zakochał się w jej innej wersji. Zborowska podkreśliła wtedy, że raz prezentuje się w naturalnej wersji, a czasami bywa bardziej wyszykowana. Zaznaczyła też, że jej ukochany, jest "jest ostatnią osobą na ziemi, która postrzega ją tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, jak wygląda".