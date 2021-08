Jakiś czas temu Remigiusz "Rezi" Wierzgoń rozstał się ze swoją dziewczyną. Przyznał, że przechodzi ten czas bardzo ciężko, ale niebawem będzie mógł się pochwalić czymś, czemu poświęcił dużo czasu. Zapowiedział wówczas nowy projekt "Thunder on tour". Obiecał masę filmów przez dwa tygodnie. Jak się okazuje, wraz z przyjaciółmi wybrał się do słonecznych Włoch. U youtubera w końcu nadeszły szczęśliwe dni.

ReZi i jego przyjaciele zamieszali we włoskiej willi

26 sierpnia na kanale ReZiego ukazał się pierwszy film zapowiadający projekt "Thunder on tour". Jest to sezon pierwszy, więc możemy się domyślać, że youtuber planuje więcej tego typu przedsięwzięć. ReZi odbył 25-godzinną podróż, aby na 11 dni zatrzymać się w słonecznych Włoszech. W najnowszym materiale zapowiedział serię na YouTubie 30 filmów przez 15 dni. Połowa z nich ukaże się na jego kanale, natomiast po resztę będzie trzeba zajrzeć do jego przyjaciół.

Youtuber podzielił się na swoim Instagramie odczuciami związanymi z premierą. Zagwarantował masę ciekawych materiałów.

Premiera mega udana. Ostatnie dwa miesiące żyliśmy organizacją tego projektu. Mało czasu było, nie wszystko, co chcieliśmy, udało się załatwić, ale mimo wszystko sporo atrakcji dla nas i dla was zaplanowaliśmy. Wszystko, co robimy to "my", ale dla was, by filmy były naprawdę fajne - napisał ReZi o swoim nowym projekcie.

Wyjazd ReZiego kosztował 100 tysięcy złotych

W nowym materiale w końcu widzimy szczęśliwego ReZiego. Youtuber cały czas się śmieje i z ogromną ekscytacją opowiada o swoich planach. Jego przyjaciel zdradził cenę całego przedsięwzięcia. Wyjazd kosztował ich 100 tysięcy złotych! Willa jest urządzona w pięknym stylu, a na ścianach widzimy liczne obrazy. W całym projekcie uczestniczy 13 osób. Szumi zdradził, co się złożyło na cenę całego "Thunder on tour". Największe koszty wygenerował wynajem domu oraz apartamentu, a zaraz po nich "niespodzianka numer pięć". Jej koszt wyniósł 12 tysięcy złotych. Jesteście ciekawi, co przygotowali youtuberzy?