Waleria i Piotrek z "Love Island" jako jedna z trzech par dotarła do finału trzeciej edycji. Zajęli drugie miejsce, ale kontynuowali relację również po wylocie z wyspy. Planowali razem zamieszkać, ale ich plany spaliły na panewce. Internauci zauważyli, że Piotr usunął z Instagrama wszystkie zdjęcia ze swoją partnerką. Dodatkowo nawet nie obserwują swoich profili. Fani nie mają złudzeń, że kolejny związek z programu właśnie się zakończył.

REKLAMA

Zobacz wideo Marietta z Love Island odnosi się do komentarzy na temat powiększenia ust

R. Kelly przed sądem. "Wiedział, że jestem nieletnia". Ruszył proces gwiazdy

"Love Island". Waleria i Piotrek już nie są parą

Wygląda na to, że z trzeciej edycji programu "Love Island", tylko zwycięzcy tej edycji - Caroline i Mateusz pozostali w związku. Fani równie mocno kibicowali relacji Walerii i Piotra. Co jakiś czas pojawiały się plotki, że się rozstali, jednak sami zainteresowani szybko reagowali na te spekulacje i publikowali romantyczne zdjęcia w sieci. Tym razem spostrzegawczy internauci nie mają złudzeń, że już nic ich nie łączy. Z profilu mężczyzny poznikały wszystkie zdjęcia z Walerią. Gdyby to nie był zbyt przekonujący dowód, żadne z nich nie obserwuje siebie nawzajem na Instagramie.

Waleria pochwaliła się na Instagramie pierwszą okładką, na której wystąpiła dla magazynu "Lumpex". W komentarzach nie zabrakło gratulacji od fanów. Piotrek jednak nie wsparł swojej dziewczyny.

Dodatkowo Waleria dzisiaj świętuje swoje urodziny. Na InstaStories od rana publikuje życzenia przesyłane od przyjaciół i znajomych. Wśród nich brakuje tych od Piotra, co jest bardzo wymowne. Nie wiadomo, jakie były przyczyny rozpadu związku. Waleria zdecydowała się na przeprowadzkę do ukochanego, który mieszka we Wrocławiu. Nic nie wskazywało na to, że w ich związku pojawiły się problemy. Jeszcze niedawno publikowali wspólne zdjęcia i wyglądali na szczęśliwych i zakochanych.

Rozenek i Majdan śpiewają i bawią się w najlepsze na after party po festiwalu

Myślicie, że sami zainteresowani odniosą się do tych rewelacji?