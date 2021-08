Na początku czerwca poznaliśmy zwycięzców trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Stacja TVN7 od początku emisji programu przyzwyczajała widzów, że nie muszą długo czekać na kolejne odcinki. I faktycznie, już 30 sierpnia wystartuje nowy sezon.

Kto wystąpi w "Hotelu Paradise"? Poznajcie uczestników

Nowa uczestniczka "Hotelu Paradise", Natalia, ma 26 lat i pochodzi w Wrocławia. Zawodowo zajmuje się stylizacją paznokci. Jest pewna siebie i otwarta, ale też z drugiej strony bardzo zagadkowa. Nigdy nie daje się poznać do końca. Uważa, że życie bez zabawy nie ma sensu. Uwielbia podejmować nowe wyzwania i kocha rywalizację. Ma ogromne serce do zwierząt i wielką potrzebę pomocy słabszym - zawsze stanie w ich obronie. Gra na gitarze, pianinie i śpiewa.

Jej ideał to szczery, ufny, ale też godny zaufania mężczyzna. Ma nietolerancję na chorą zazdrość. Perfekcyjnym określeniem typu Natalii jest romantyczny bad boy.

Miłosz ma 22 lata i mieszka w Gdańsku. To właśnie tam studiuje na AWF, pracuje też jako trener tenisa. Muzyka to jego pasja - śpiewa i rapuje. Czerpie energię z relacji międzyludzkich i kocha wszystkie kobiety. Lubi podrywać w sieci, ale działa nieszablonowo - wysyła dziewczynom filmiki. Przy nim kobieta musi się uśmiechać. Uważa, że zawsze udaje mu się zdobyć dziewczynę, bo wie dokładnie, co chciałyby usłyszeć.

Dotychczas był w dwóch poważnych związkach. Ostatni zakończył się pół roku przed wejściem do programu. Jego ideał to blondynka o niebieskich oczach. Wiek nie ma dla niego znaczenia. A jakich dziewczyn nie lubi? Żądających atencji, przeklinających, zbyt pewnych siebie i tandetnych.

Kiedy dokładnie zobaczymy tę dwójkę w telewizji? Nowy "Hotel Paradise" startuje 30 sierpnia. Odcinki można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:30 na TVN7 i w dowolnym czasie na Playerze.