Angela z "Love Island" ponad tydzień temu ujawniła, że Arsen się z nią rozstał i już pięć dni później wybrał się na wakacje z inną. On dopiero teraz odniósł się do całej sytuacji, ale trudno tu mówić o jakimś głębszym uzewnętrznieniu. Posłużył się słowami kogoś innego - zacytował Steve Jobsa.

Arsen z "Love Island" o rozstaniu z Angelą

Angela z "Love Island" niedawno poinformowała na swoim koncie na Instagramie o niewłaściwym zachowaniu byłego partnera. Stwierdziła, że jednego dnia wyznawał jej miłość, a kolejnego się z nią rozstał. Domyślała się, że za jego zachowaniem kryje się coś więcej. I miała rację, bo niecały tydzień później wybrał się na wakacje z Oliwią z drugiej edycji randkowego show. Cała narracja skupiona wokół byłego partnera opierała się o kolejne zarzuty kierowane w jego stronę. On w tym samym czasie wrzucał fotki z wypadu z nową koleżanką.

Dopiero teraz udostępnił post nawiązujący do rozstania. A może bardziej do reakcji internautów na jego zachowanie. Domyślamy się, że dostał sporo krytykujących go wiadomości. Posłużył się fragmentem wypowiedzi twórcy Apple'a Steve Jobsa.

Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze - miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją - czytamy.

Fani (już raczej nie) sprowadzili go na ziemię.

Piękny cytat... Szkoda, że kompletnie nietrafiony. Nie znamy cię, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczą o tym, że tobą jednak nie serce kieruje, a co innego.

Trochę dziwnie to brzmi w obecnej sytuacji. Nie pamiętasz, jak się zachowałeś wobec Angeli?

Szkoda, że nie potrafisz się normalnie odnieść do tego co się stało i napisać czegoś swoimi słowami. Dajesz jakieś cytaty, które kompletnie nie pasują... Robisz jeszcze większe zamieszanie, zamiast tego unikać. Pewnie następne będzie zdjęcie z Oliwią.

Uczestnik oczywiście zablokował już możliwość dodawania komentarzy pod postem. Gdy było to jeszcze możliwe, pojawiły się ich setki, więc widać, jak obserwatorzy oceniają jego wybryki.

