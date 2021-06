Niedoszli zwycięzcy "Hotelu Paradise", Bibi i Simon, są ze sobą po zakończeniu programu. Jako że uczestnik zdecydował się przyjechać do Polski ze Stanów, w których wcześniej mieszkał, para może planować wspólną przyszłość. Jeszcze niedawno było to nieco problematyczne, bo dzieliło ich tysiące kilometrów. Zdecydowali, że przygarną do swojego lokum jeszcze kogoś.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof z "Hotelu Paradise" o początkach relacji z Basią

"Hotel Paradise". Lekarz majstrował przy twarzy Aty. "Regularnie mam botoks"

Uczestniczka "Hotelu Paradise" zamieszka z Bibi i Simonem

Bibi i Simon z "Hotelu Paradise" przechodzili lepsze i gorsze chwile po opuszczeniu programu. W skrócie - on mieszkał w Stanach, ona w Polsce, długo się nie widzieli, pojawiły się problemy. Gdy Simon wrócił do ojczyzny, wyszedł na imprezę, gdzie zdradził Bibi z Moniką Kociołek z Teamu X. Ona mu jednak wybaczyła, bo przecież miał prawo za bardzo wziąć do siebie powiedzenie, żeby dobrze się bawił. Ostatecznie jednak są razem, co więcej - mają w planach wynajęcie wspólnego lokum.

Zobacz też: "Hotel Paradise". Panowie polegli w teście z wiedzy ogólnej. "Krzysztof to chyba nawet nie zdał matury"

Żeby było ciekawiej, prawdopodobnie nie będzie to Warszawa, która jest siedliskiem wszelkiej maści celebrytów, których popularność wiążę się wyłącznie z tym, że jako ochotnicy wystąpili w programie telewizyjnym.

Na ten moment Kraków, natomiast jeszcze gdzieś się tam zastanawiam nad Warszawą. Szymon ma totalnie tak samo jak ja, więc zobaczymy. Gdzie mamy być szczęśliwi, to i tak będziemy - stwierdziła w "Party" Bibi.

Wtedy prawdopodobnie zamieszkałaby z nimi Sara. Jesteśmy nieco zaskoczeni, bo wydawało się, że Bibi i Simon nie są z nią aż tak blisko.

Jeśli byśmy planowali Kraków, to na pewno z Sarą. Z tego względu, że chcemy wynająć dom na fajnym poziomie i chcielibyśmy podzielić koszty. W ogóle Sarę bardzo lubimy - wyjaśniła.

Dlaczego dom, a nie mieszkanie? Tutaj chodzi o zwierzaka Bibi.

Ja też mam pieska i dlatego tak mi na tym domu zależy. Nie ukrywajmy, mieszkając w Warszawie w bloku, mając psa i średnio co pięć godzin myśląc o nim i wracając do mieszkania, to nie ma żadnego sensu - tłumaczyła Bogusia.

"Hotel Paradise 3": Bogusia żegna się z programem. Na Instagramie zwróciła się do Simona: Lekcja na całe życie

Czekamy na ich decyzję.