Marcela Leszczak długo dojrzewała do myśli, by spróbować swoich sił w branży muzycznej. Do show-biznesu weszła dzięki udziałowi w jednej z edycji "Top Model", później grała w serialu "Miłość na bogato". Od kilku lat związana jest z Miśkiem Koterskim, z którym wychowuje syna Fryderyka. Od kilku miesięcy trenuje śpiew, nagrała nawet płytę. W poniedziałek zadebiutowała na scenie, a jej występ mogli zobaczyć widzowie "Dzień Dobry TVN".

Marcela Leszczak w "Dzień Dobry TVN"

Jak wspomnieliśmy, Marcela pojawiła się w programie śniadaniowym, w którym zaśpiewała na żywo - nie chciała korzystać z playbacku. Wykonała utwór "Bogaty obcy" z płyty "7 uczuć. Piosenki Marka Koterskiego". Nagraniem z tego momentu pochwaliła się na Instagramie. Nie ukrywa, że bardzo się denerwowała:

Kochani, kto oglądał? Odważyłam się. Kosmos, stres taki, jakiego nie doznałam nigdy - nawet jak jechałam rodzić. To było jedno z moich marzeń, bardzo chciałam dla was zaśpiewać .Jaki jest wasz odbiór samego kawałka, jak i mojego wykonania? Było widać stres? - napisała przy okazji.

Fani aspirującej piosenkarki zostawili wiele miłych słów oraz zapewnili, że wyszło świetnie:

Brawo za odwagę. Pozdrawiam.

Super zarówno tekst, jak i wykonanie.

Piękny głos, mega. Moje gratulacje - wspierają Marcelę.

Kciuki trzymał także Misiek Koterski, który co prawda nie towarzyszył ukochanej w studiu, ale oglądał ją w telewizji. Swoją dumę wyraził na InstaStories. Zachęcał obserwatorów, by włączyli TVN. Podczas występu zachwycał się, że to "petarda", a "Marcelka daje czadu".

Później zwrócił się do niej, że "była najlepsza".