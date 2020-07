Marta Manowska nie ukrywa, że mocno zżywa się z bohaterami programów, jakie prowadzi. Od lat wspiera osoby poszukujące miłości w show "Rolnik szuka żony", poznaje historie seniorów, z którymi przebywa w "Sanatorium miłości". Jakiś czas temu emitowano kolejny format z jej udziałem. Program "Ośmiu Wspaniałych" polegał na tym, że wybrani mężczyźni na oczach widzów podjęli próbę swojego życia. Jednego z bohaterów spotkała niedawno tragedia.

Marta Manowska apeluje o pomoc

Łukasz Stec stracił część dorobku podczas powodzi. Okazuje się, że omal nie stracił życia, ratując bliską osobę. Swoją historię opisał na portalu zrzutka.pl, gdzie zorganizował zbiórkę pieniędzy na "odbudowę nowej rzeczywistości":

Gdy człowiek ma dwie ręce i nogi, powinien cieszyć się życiem, gdy jednak w ciągu minuty jest na skraju życia i śmierci, bo, ratując bliską osobę, omal nie zostaje wciągnięty przez rwącą rzekę, w sekundę przewartościowuje swoje życie i nagle jakby wszystko poza tym, że się udało, przestaje mieć znaczenie. Wszystko jednak przemija i po każdej katastrofie trzeba zacząć dalej żyć... Jednak bez pomocy osób o dobrych sercach może to być bardzo, ale to bardzo trudne, a nawarstwiający się stres i negatywne myśli tylko potęgują uczucie beznadziei i bezsilności - napisał.

Na Instagramie dodał zdjęcia, które pokazują ogrom zniszczenia.

Tyle zostaje po rzeczach materialnych, reszta zależy od tego jacy jesteśmy w środku... - brzmi podpis pod jednym z nich.

Marta Manowska zaangażowała się w pomoc. Udostępniła na Facebooku link do zbiórki i zaapelowała do swoich fanów:

Słuchajcie, jeden z "Ośmiu Wspaniałych", który pięknie walczy o siebie i swojego syna, potrzebuje naszej pomocy. Wspomóżmy jeśli możemy.

Łukasz Stec potrzebuje 10 tys. złotych, żeby na początku kupić samochód, a pozostałą kwotę przeznaczy na "odnowienie tego, co zniszczyła woda, a jest to ogrom zniszczeń". Link do zbiórki znajduje się TUTAJ.