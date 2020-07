Monika Pietrasińska zaręczyła się! Jej partner zadbał o każdy szczegół. Było naprawdę bajkowo

Monika Pietrasińska karierę rozpoczęła kilka lat temu jako modelka. Pozowała wtedy do polskiej edycji magazynu dla mężczyzn CKM. W tym samym roku została Wicemiss Polski Nastolatek. Później mogliśmy ją podziwiać także na okładce Playboya. Jednak największą rozpoznawalność przyniósł jej udział w programie ''Miłość na bogato'', emitowanym w stacji VIVA. Obecnie celebrytka przebywa w Chorwacji, a ten wyjazd z pewnością zapamięta do końca życia.

Monika Pietrasińska zaręczyła się!

Mimo że od emisji programu ''Miłość na bogato'' minęło już kilka lat, to Monika Pietrasińska z powodzeniem radzi sobie w świecie mediów i wciąż jest obecna w polskim show-biznesie. Modelka jest nieustannie porównywana do Natalii Siwiec, a wielbiciele obu pań nie mogą się nadziwić, że są do siebie aż tak podobne. Monika jest aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje nowe zdjęcia. Jej profil na Instagramie obserwuje 209 tysięcy osób, a ta liczba stale rośnie.

Niedawno fani mogli dzielić z nią wyjątkowy moment. Monika wyjechała z partnerem i znajomymi do urokliwej Chorwacji. Paweł Stypka zaprosił ją do eleganckiej restauracji z pięknym widokiem. Chwilę później uklęknął i wręczył jej piękny pierścionek. Pietrasińska przyjęła zaręczyny, a całe wydarzenie zrelacjonowała na InstaStories. Trzeba przyznać, że to był naprawdę bajkowy moment.

Monika Pietrasinska Instagram @monika_pietrasinska

Celebrytka nie mogła opanować radości i z trudem powstrzymywała łzy. Serdecznie gratulujemy Monice i Pawłowi. Z niecierpliwością oczekujemy pierwszych informacji o planowanym ślubie. Nie mamy wątpliwości, że uroczystość będzie równie piękna, co same zaręczyny.