Iwan Komarenko nie ma powodów do radości. Musi zmierzyć się z problemami rodzinnymi, które w ostatnim czasie zdominowały całe jego życie. Ważą się losy jego ukochanej matki, którą piosenkarz próbuje ochronić. Wszystko przez porywczego brata, który jest uzależniony od narkotyków.

Iwan Komarenko boi się o matkę

Iwan Komarenko zasłynął wiele lat temu wakacyjnym przebojem ''Jej czarne oczy''. Choć nie udało mu się powtórzyć komercyjnego sukcesu, to wciąż znajduje sposób na to, by zaistnieć w show-biznesie. Piosenkarz krytycznie wypowiada się o szczepionkach, a także snuje teorie spiskowe dotyczące koronawirusa, czym chętnie dzieli się ze światem. Jednak to nie jedyne powody do zmartwień. W rodzinnym domu celebryty od lat dzieje się prawdziwy dramat.

Już kilka lat temu Komarenko wyznał, że jego przyrodni brat zmaga się z uzależnieniem od narkotyków. Ich matka nie może poradzić sobie z agresywnym synem, który od lat terroryzuje całą rodzinę. Do tej pory Iwan dbał o ich bezpieczeństwo, bo regularnie bywał w Rosji. Jednak koronawirus pokrzyżował mu plany i teraz został mu jedynie kontakt telefoniczny z mamą. Wokalista z niepokojem śledzi sytuację w domu rodzinnym. Jego matka w obawie przed Siergiejem musiała uciekać z domu. Schronienie znalazła u córki.

Moja mama ma gorszy problem niż koronawirus. Brat wrócił do ćpania. Znów jest uzależniony, a będąc na głodzie robi w domu poligon. Mama musi uciekać do Lidy i chować się u niej w mieszkaniu, bo boi się, że on może jej zrobić krzywdę - wyznał w rozmowie z ''Faktem''.

Brat Iwana stracił pracę z powodu pandemii, a to skłoniło go do ponownego sięgnięcia po używki. Przypomnijmy, że wokalista już kilka lat temu opłacił mu terapię odwykową w Polsce, jednak Siergiej odmówił leczenia. Mężczyzna pod wpływem substancji psychoaktywnych jest nieobliczalny. Cała rodzina się go obawia.

W przeszłości zdarzało się, że będąc pod wpływem używek, próbował podpalić dom, wybijał szyby, był agresywny, wynosił cenne przedmioty, by kupić narkotyki - zdradził muzyk w rozmowie z ''Dobrym Tygodniem''.

Póki co 68-letnia matka Iwana jest bezpieczna. Siergiej otrzymał miejsce w szpitalu, ale nie wiadomo, co się wydarzy, gdy wróci do domu.