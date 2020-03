Izabela Janachowska pozuje z Christopherem. Jaki duży! Fani zgodni: Cały tata

Odkąd Izabela Janachowska urodziła, cała uwaga mediów skupiła się na jej synku, Christopherze. Chłopiec urodził się w maju ubiegłego roku i od pierwszych dni skradł serce swoim rodzicom. Ekspertka ślubna podzieliła się ze swoimi wielbicielami efektami najnowszej sesji zdjęciowej, czym rozczuliła wszystkich. Rozwiała też wszelkie wątpliwości, do kogo bardziej podobny jest maluch. Trzeba przyznać, że Christopher to wykapany tatuś! Wielbiciele gwiazdy nie mają co do tego wątpliwości.

Cały tatuś. Ale z mamusi też coś ma - możemy przeczytać w komentarzach na Instagramie gwiazdy

Cały tata

Cały Tatuś słodziak :)

Izabela Janachowska pokazała synka

Niektóre gwiazdy pilnie strzegą prywatności swoich dzieci i unikają publikacji ich wizerunku w mediach społecznościowych. Inne natomiast chętnie dzielą się swoim życiem prywatnym, a na ich Instagramie aż roi się od uroczych zdjęć pociech. Izabela Janachowska zdecydowanie należy do tej drugiej grupy. Całe szczęście, bo jej wspólne zdjęcie z Chrisem rozczulą nawet największego twardziela.

Izabela w pełni poświęciła się macierzyństwu i wygląda na to, że świetnie spełnia się w nowej roli. Synek jest w oczkiem w głowie mamy i często pojawia się na jej Instagramie. Nic dziwnego - jest przeuroczy. Gwiazda TVN opublikowane zdjęcie opatrzyła podpisem:

Wieczorne wygłupy to nasz ulubiony moment dnia. Dzisiaj Chrisek już śpi, ale co spsocimy jutro?

Kto jest mężem Izabeli Janachowskiej?

Izabela Janachowska związana jest z Krzysztofem Jabłońskim, znanym biznesmenem. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2014 roku. Jabłoński przez wiele lat prowadził firmę, która zajmowała się produkcją świec. Jakiś czas temu zainwestował w biznes ślubny i to właśnie w tym obszarze rozwija skrzydła. Jak sądzicie, czy Chris pójdzie w ślady taty? :)