Liam Payne zmarł 16 października 2024 roku. Piosenkarz wypadł z trzeciego piętra jednego z argentyńskich hoteli. Prokuratora ustaliła, że były wokalista "One Direction" nie popełnił samobójstwa. "Payne nie przyjął odruchowej postawy obronnej podczas upadku. Można wnioskować, że mógł zapaść w stan półprzytomności lub całkowitej utraty przytomności. Ta sytuacja wyklucza możliwość świadomego lub dobrowolnego działania. Ofiara nie wiedziała, co robi" - czytamy w komunikacie. W sprawie śmierci Liama Payne'a zostały oskarżone trzy osoby: domniemany handlarz narkotyków, pracownik hotelu i bliska osoba z otoczenia piosenkarza. Rzekomy diler w końcu zabrał głos.

Podejrzany kelner przerwał milczenie. "Nie przyjąłem żadnych pieniędzy"

24-latek udzielił obszernego wywiadu argentyńskiej telewizji. Już na wstępie zapewnił, że nigdy nie dostarczył Liamowi żadnych narkotyków. Mężczyźni mieli się po raz pierwszy spotkać w pracy podejrzanego. - Wymieniliśmy się danymi kontaktowymi i spotkaliśmy się później tego wieczoru. To było normalne spotkanie. Przyszedł po mnie ze swojego pokoju hotelowego, bo się zgubiłem - tłumaczył. Liam miał się kontaktować z nim za pomocą tajnego konta na Instagramie. - Spotkaliśmy się w hotelu i zaprezentował mi kilka kawałków, które miał zamiar wydać. (...) Prawda jest taka, że kiedy dotarł do restauracji, w której pracowałem, był już pod wpływem narkotyków i właściwie nic nie jadł - tłumaczył. 24-latek wyznał, że w późniejszym czasie doszło również do drugiego spotkania, podczas którego obydwoje brali narkotyki. - Wspólnie braliśmy narkotyki, ale nigdy mu nie dostarczyłem narkotyków ani nie przyjąłem żadnych pieniędzy - zapewniał. W wywiadzie wyznał również, że służby przeszukały już jego dom, ale on sam nie został jeszcze przesłuchany.

Smutny moment na MTV EMAs 2024. Rita Ora wspomniała Liama Payne'a

Piosenkarka miała okazję pracować z Liamem przy utworze do filmu "Nowe oblicze Greya". Nagrania do piosenki bardzo ich do siebie zbliżyły. Wokalistka już wcześniej oddała hołd Payne'owi na jednym ze swoich koncertów. Tym razem wspomniała go na show w Manchesterze. - Czasami słowa po prostu nie wystarczą. Miał wielkie serce i był zawsze pierwszą osobą, która ofiarowała innym pomoc. Gdziekolwiek się nie pojawił, swoją obecnością wnosił radość i ciepło. Zostawił po sobie ogromną spuściznę - mówiła ze łzami w oczach. ZOBACZ TEŻ: Przyjaciel Liama Payne'a miał być z nim w noc tragedii. W końcu zabrał głos

