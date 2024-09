Powódź, która dotknęła południową część Polski, wstrząsnęła resztą kraju, dlatego wiele osób zaczęło pomagać osobom poszkodowanym. Wśród nich jest Jerzy Owsiak, który 16 września ogłosił, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekaże 40 milionów złotych na walkę ze skutkami powodzi. Podczas konferencji z premierem wyjawił, na co przeznaczy pieniądze.

Jerzy Owsiak opowiedział, na co fundacja przeznaczy miliony

Jerzy Owsiak podczas konferencji, na której pojawił się 17 września razem z Donaldem Tuskiem, opowiedział, na co przeznaczy miliony, które przekazał. Zaczął od podziękowań i od tego, że jest obserwatorem tego, co się dzieje w Polsce. Dzień wcześniej razem z WOŚP przekazał miliony do dyspozycji na zakupy najbardziej potrzebne. - Dlatego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wczoraj oświadczyła, że przekazuje 40 miliony złotych do dyspozycji na zakupy najbardziej potrzebne - mówił.

Na takie środki, jakie można od razu kupić i przekazać do tych wszystkich miejsc, którego tych środków potrzebują. (...) Z tych środków będziemy kupowali to, co jest na listach w internecie. (...) Na tych listach będziemy się opierali, by tworzyć transporty

- wyjawił na konferencji. - Woda w butelkach, chleb z dłuższym okresem ważności, suchy prowiant, żywność dla dzieci, artykuły higienicznie, ręczniki papierowe, karma dla zwierząt, środki czystości, powerbanki, baterie, latarki, koce, poduszki - dziennikarz wyliczał, co jest najbardziej potrzebne. Dodał także, iż "pierwszy transport już wyjeżdża z Warszawy". - Ustalamy, w jaki sposób te transporty będą docierały do tych miejsc. Z naszej strony oczekujemy, że będą takie miejsca wskazane, gdzie tir z tą całą zawartością (...) dojedzie do bezpiecznego miejsca, które jeżeli będzie zadaszone, to będzie super - podkreślił. Owsiak obiecał również, że odkupi zniszczony sprzęt medyczny. - Pieniądze będą czekały, aby sprzęt na pewno wam kupić - zapewnił.

Jerzy Owsiak wystosował apel

Jerzy Owsiak zaapelował przy okazji, by pamiętać o zwierzętach. Zwrócił się do ludzi, aby otwierali obory i spuszczali psy z łańcuchów. W tej sprawie głos zabrała wcześniej także m.in. Joanna Opozda czy Karolina Korwin Piotrowska. Wczoraj został otwarty rachunek WOŚP, na który już wpłacono do około godziny 10 ponad cztery miliony złotych.

Będziemy tę pomoc prowadzili tak długo, jak trzeba będzie. Będziemy w kontakcie z pomocą systemową

- zaznaczył prezes WOŚP.