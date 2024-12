Król Karol III swego czasu często składał wizyty zagraniczne. Pogorszony stan zdrowotny przyczynił się do przerwy w podróżowaniu, ale teraz wiemy, że ojciec księcia Williama planuje wiele delegacji. Już pod koniec stycznia odwiedzi szczególne miejsce na terenie Polski.

Król Karol III odda cześć ofiarom. Dlatego przylatuje do nas

Monarcha chce wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Król Karol III przybędzie zatem do Polski 27 stycznia 2025 roku, czyli w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w którym uczestniczyć będą także inne znane osobistości. Warto zaznaczyć, że król Wielkiej Brytanii od dawna wspiera inicjatywy, które upamiętniają ofiary ludobójstwa. Wiele razy zabierał głos na temat tej tragedii. Jest bowiem patronem World Jewish Relief i Holocaust Memorial Day Trust. Pierwsza z wymienionych nazw to brytyjska organizacja charytatywna, która od lat niesie pomoc ludności żydowskiej. Rozwija się obecnie na terenie między innymi Europy Wschodzniej, Afryki oraz Azji. Druga z kolei to organizacja charytatywna finansowana przez rząd Wielkiej Brytanii. Promuje oraz wspiera Dzień Pamięci o Holokauście na terenie Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, król Karol III jest w pewien sposób rodzinnie związany z dramatem - babcia monarchy, czyli księżniczka Alicja z Battenbergu, doczekała się uhonorowania od Yad Vashem tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata w związku z ocaleniem żydowskiej rodziny, która przez długi czas była więziona i terroryzowana w okupowanej Grecji. Przyjazd króla Karola III będzie wielkim wydarzeniem i symbolicznym aktem pamięci oraz hołdu dla ofiar nazistowskiego okrucieństwa. W obozie zginęło ponad milion więźniów, w tym Żydów, Polaków i Romów.

