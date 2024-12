Karol III odciął Harry'ego i Meghan? Świąteczna decyzja wstrząsnęła rodziną królewską

Jak wynika z ostatnich doniesień, Harry i Meghan Markle nie zostali zaproszeni na Boże Narodzenie do Sandringham, gdzie spotka się rodzina królewska. Przypomnijmy, że od 2019 roku książę i jego małżonka nie towarzyszą jego rodzinie w tradycyjnych obchodach. Małżonkowie tegoroczne święta spędzą w Montecito w Kalifornii, gdzie mieszkają od ponad czterech lat, czyli od czasu podjęcia przez nich decyzji o rezygnacji z pełnienia oficjalnych obowiązków jako członkowie rodziny królewskiej.

Książę Harry i Meghan Markle spędzą święta w Kalifornii. Król Karol III ich nie zaprosił?

Ważne wydarzenia w kalendarzu brytyjskiej rodziny królewskiej zawsze stanowią doskonałą okazję do przyjrzenia się bliżej relacjom między jej członkami. Nie inaczej jest w przypadku Bożego Narodzenia. Wiadomo już, że w kwestii obchodzenia ich przez księcia Harry'ego i Meghan Markle nic się nie zmieniło. Para, podobnie zresztą jak w ostatnich latach, spędzi święta z dala od royalsów. Jednak sytuacja nieco się komplikuje - na jaw wychodzą informacje, że książę Harry podobno nie dostał od króla Karola III zaproszenia na świąteczne spotkanie. Według doniesień informatorów z otoczenia brytyjskiej rodziny królewskiej król nie odpowiada na telefony i listy, a kontakt pomiędzy ojcem i synem jest nie najlepszy. "Jego telefony pozostają bez odpowiedzi. Próbował skontaktować się w sprawie zdrowia króla, ale te próby połączeń także nie zostały odebrane" - poinformował magazyn "People".

Meghan Markle opowiedziała o świętach z księciem Harrym. "Z roku na rok jest coraz lepiej"

Meghan Markle, tuż przed amerykańskim Świętem Dziękczynienia, opowiedziała o świętach spędzanych w Kalifornii. Księżna Sussex zdradziła, że razem z księciem Harrym i ich dziećmi - Archiem i Lilibet - przygotowują miejsce przy stole dla specjalnego gościa. Do wspólnego świętowania zapraszają jej mamę, Dorię. "Z roku na rok jest coraz lepiej. Jak każda inna rodzina spędzamy czas przy wspaniałym posiłku, a potem co robimy? Gramy w gry, zawsze to samo, ktoś przynosi gitarę - to świetna zabawa" - przyznała w rozmowie z magazynem "Marie Claire".